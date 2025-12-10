批歐洲、緩頰國內經濟　川普POLITICO專訪重點一覽

美國總統川普接受政治新聞網POLITICO專訪，將歐洲斥為一群「正由軟弱者領導的衰敗國家」，並對威壓委內瑞拉、挑選聯準會新主席等國內議題做出鮮明表態。

川普8日在白宮接POLITICO記者伯恩斯（Dasha Burns）專訪，作為節目「對話」（The Conversation）的特輯。POLITICO今天將川普列為來年對形塑歐洲政治最具影響力人物，他們曾頒給過烏克蘭總統澤倫斯基、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及匈牙利總理奧班（Viktor Orban）等人這個頭銜。

● 歐洲

POLITICO直言，川普這次對歐洲政治領袖的猛批，是他迄今對這些西方民主國家最刻薄的斥責，恐釀成與法、德等這些已與川普政府關係緊繃國家間決定性裂痕。

川普在談到歐洲政治領袖時說：「我覺得他們很軟弱，還覺得他們太過想要政治正確。」

「我覺得他們不知該怎麼辦。歐洲不知道該怎麼做。」

當前正值俄烏戰爭與和平進程敏感時刻，歐洲領袖愈發擔心川普可能放棄烏克蘭及盟友。川普在訪談中非但沒給任何讓歐洲安心的信號，還聲稱俄羅斯顯然比烏克蘭更佔據優勢。

川普表示，他對歐洲領袖終止俄烏戰爭的角色不抱期待，「他們只會談，不會做，戰爭就這樣一直拖」。

白宮上週發布川普2.0版國家安全戰略（NSS），將自身定位在與主流歐洲政壇對立面，震驚歐洲。在訪談中，川普持續強化這種觀點，形容倫敦與巴黎等城市在來自中東和非洲移民壓力下逐漸「不堪負荷」，如果不改邊境政策，歐洲一些地方會「國將不國」。

川普還點名倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan,巴基斯坦裔，倫敦首位穆斯林市長），稱對方是個「災難」，說「他會當選，就是因為太多移民湧入。他們現在投票給他」。

川普還表示縱使可能冒犯當地民意，他仍會在歐洲選舉時持續支持自己偏好的候選人，「我會幫他們背書，我以前就背書過一些歐洲很多人不喜歡的對象，像我就幫奧班背書過」還說他很欣賞這位匈牙利強硬派總理的邊境管控政策。

● 烏克蘭

川普聲稱自己提交一份新的俄烏和平方案，一些烏克蘭官員能接受，但烏克蘭總統澤倫斯基本人卻看都不看，「他要是看一下就好了。你們也知道，有很多人正在喪命。如果他能看一下，就會覺得頗受用」。

川普並呼籲烏克蘭舉行選舉，指「他們很久沒有選舉了。你們知道，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已不再是民主了」。

● 拉丁美洲

專訪時川普始終不排除美軍入侵委內瑞拉的可能。他曾多次威脅對委國採取軍事行動，並指控委內瑞拉向美國輸送毒品與罪犯。

當被問及會否派遣地面部隊時，川普說「我不想把任何事排除或列入。我不談這個。我不想跟你討論軍事策略」。

談到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），川普說：「他的日子不多了。」

問到會否考慮對其他販毒活躍的國家動武，像是墨西哥與哥倫比亞時，川普答「當然會（考慮）」。

● 經濟與健保

被問及如何評價自己任內經濟表現時，川普給「A+ + + + + +」的壓倒性高分，稱物價引發民怨的源頭責任是拜登政府，「我接手的是一團亂，是徹底的混亂」。

川普說，他可能會再調整部分關稅政策，以降低一些商品價格，但他堅稱整體物價走勢正朝對的方向，「物價都在降，一切都在下降」（但POLITICO指依最新的消費者物價指數，截止9月的12個月裡，物價上漲3%）。

被問到是否將「支持降息」當作挑選下任聯準會（Fed）主席的評判標準，川普毫不猶豫答「是的」。

至於是否支持延長俗稱歐記健保（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）補助，川普語帶模糊稱「我不知道，我還要再看看」，轉而批評民主黨在平價醫療法中對保險公司「太慷慨」。

川普說：「我想讓人民用更少的錢，獲得更好的健保。人民會拿到錢，然後購買他們想要的健保。」

● 最高法院

美國最高法院5日同意受理川普限制美國出生公民權政令的合法性。出生公民權指在美國出生者自動取得公民身份，川普試圖撤銷這項權利，還說若法院不讓他這麼做，會是「災難性後果」。

不過川普表示，他還沒去想若屆時最高法院作出對他有利的裁定時，會否要回溯到已依現行法律取得出生公民身分者。

此外，川普支持兩名年逾七旬的保守派大法官—77歲的湯瑪斯（Clarence Thomas）、75歲的阿利托（Samuel Alito）繼續留任。一些共和黨人希望最高法院這兩位最年長的保守派大法官能在期中選舉前退休，以便川普在共和黨仍掌控參議院多數期間提名新的保守派大法官接任。（編譯：陳亦偉）1141210

