    首頁 > 國際

    諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤不明　頒獎前記者會取消

    2025/12/10 02:54 中央社

    挪威諾貝爾協會宣布，原訂今天舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會從延期改為取消，並表示不清楚馬查多目前身在何處。

    路透社報導，現年58歲的馬查多，過去十年遭到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府禁止出境，並已躲藏超過一年。

    馬查多今年10月10日榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的獨裁者馬杜洛。

    挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）說道：「我知道她（馬查多）想來、人也已經在途中，我目前所知只有這些。」

    哈普威金補充說，他不確定馬查多能否及時抵達奧斯陸參加頒獎典禮。

    他接受挪威廣播公司（NRK）訪問時表示：「我們將會確保這是一場莊嚴隆重的典禮，以表彰今年的獲獎者，同時聚焦委內瑞拉現況以及民主對和平的重要性。」

    諾貝爾和平獎正式頒獎典禮訂當地時間10日下午1時（台灣時間10日晚間8時）在奧斯陸市政廳舉行，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）與王后桑妮雅（Sonja），以及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在內至少4位拉丁美洲國家元首將會出席。

    依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會。諾貝爾協會稍早宣布這場記者會延後舉行，隨後宣布取消。

    該協會發表聲明說，「獲獎者本人先前受訪時已提到，前往挪威和奧斯陸的路途充滿挑戰」。（編譯：洪啓原）1141210

