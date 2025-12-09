為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    批川普國安戰略 梅爾茨:歐洲民主不需要你們來救

    2025/12/09 19:36 編譯孫宇青／綜合報導
    德國總理梅爾茨9日批評川普的「國家安全戰略」。（歐新社）

    德國總理梅爾茨9日批評川普的「國家安全戰略」。（歐新社）

    美國日前公布總統川普第二任的「國家安全戰略」（NSS），其中對歐洲事務嚴厲批評。德國總理梅爾茨9日反駁道，美國NSS報告的部分內容「不可接受」，還直言歐洲的民主沒必要由美國拯救。

    川普政府的國安戰略嚴厲抨擊許多歐洲國家政府踐踏民主基本原則、壓制反對派，並遏制極右派政黨，無異於政治審查。不僅如此，川普政府還指稱，歐洲正處於「文明抹除」之中，並警告大規模移民將根本性改變歐洲的人口結構與身分認同，從而可能損害與美盟友關係。美方的目標應是幫助歐洲糾正目前的發展軌跡。

    《法新社》報導，梅爾茨9日對美國國安戰略報告作出回應，稱「從歐洲的角度來看，我們無法接受」，還明白表示「我認為歐洲的民主現在沒必要由美國人來拯救」。

    梅爾茨繼續表示，他對美國國安戰略的內容「並不感到意外」，並補充說，這份報告「證實我的判斷，即我們歐洲，包括德國，必須在安全政策方面更加獨立於美國」。

    然而，他也敦促美國繼續與歐洲進行建設性合作，「在與美國人的談話中，我會說：『美國優先』固然好，但單打獨鬥不符合你們的利益。你們也需要在世界上有夥伴，而歐洲可以成為其中之一」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播