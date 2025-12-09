批川普國安戰略 梅爾茨:歐洲民主不需要你們來救

德國總理梅爾茨9日批評川普的「國家安全戰略」。（歐新社）

美國日前公布總統川普第二任的「國家安全戰略」（NSS），其中對歐洲事務嚴厲批評。德國總理梅爾茨9日反駁道，美國NSS報告的部分內容「不可接受」，還直言歐洲的民主沒必要由美國拯救。

川普政府的國安戰略嚴厲抨擊許多歐洲國家政府踐踏民主基本原則、壓制反對派，並遏制極右派政黨，無異於政治審查。不僅如此，川普政府還指稱，歐洲正處於「文明抹除」之中，並警告大規模移民將根本性改變歐洲的人口結構與身分認同，從而可能損害與美盟友關係。美方的目標應是幫助歐洲糾正目前的發展軌跡。

《法新社》報導，梅爾茨9日對美國國安戰略報告作出回應，稱「從歐洲的角度來看，我們無法接受」，還明白表示「我認為歐洲的民主現在沒必要由美國人來拯救」。

梅爾茨繼續表示，他對美國國安戰略的內容「並不感到意外」，並補充說，這份報告「證實我的判斷，即我們歐洲，包括德國，必須在安全政策方面更加獨立於美國」。

然而，他也敦促美國繼續與歐洲進行建設性合作，「在與美國人的談話中，我會說：『美國優先』固然好，但單打獨鬥不符合你們的利益。你們也需要在世界上有夥伴，而歐洲可以成為其中之一」。

