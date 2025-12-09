連爆悲劇！無視西班牙巨浪警告 6遊客慘遭大浪捲入釀4死

西班牙特內里費島傳出遊客溺水4死悲劇，僅隔1天，鄰近的蘭薩羅特島又有2名遊客被大浪捲入海中。（圖截自Google地圖）

繼西班牙特內里費島（Tenerife）7日傳出遊客溺水4死的悲劇後，僅隔1天，鄰近的蘭薩羅特島（Lanzarote）又有2名遊客被大浪捲入海中，當地市長痛斥遊客無視警告。氣象預報顯示，極端情況下，該海域恐將出現高達9公尺的巨浪，當局強烈呼籲民眾切勿靠近海邊。

綜合外媒報導，警方在當地時間約下午4點接獲通報，兩名遊客在蘭薩羅特島的海邊被強浪捲入海中，救援單位隨即出動兩架直升機。其中一名30歲男子自行脫困，因失溫被送往醫院；但另一名27歲男子情況危急，被救起時沒有生命跡象。儘管現場搶救後成功恢復心跳，他仍以「病危」狀態被送至醫院進行搶救。

這起意外發生的前一天，特內里費島的洛斯希甘特斯（Los Gigantes）懸崖附近的天然泳池邊，兩名男子和一名女子才因巨浪襲擊，將他們捲入海中而喪命，隨後另有一名女子送醫不治。

特內里費市民防發言人透露，遇難者包括義大利與斯洛伐克籍遊客，目前仍有一人失蹤。聖地牙哥德爾泰德市（Santiago del Teide）市長納瓦羅（Emilio Navarro）事後憤怒指責，這些遊客完全無視警方發出的遠離水域警告。

加納利群島的海岸災難恐將持續。當地氣象學家和區域政府的緊急應變中心警告，未來幾天，沿海地區的危險性仍高。風險分析師帕爾默（Vicky Palmer）指出，接下來幾天，每100個海浪中，有10個可能高達3至4.8公尺，在極端情況下，甚至可能出現高達 9公尺的巨浪！

帕爾默進一步解釋，由於無法精確預測這些「驚人巨浪」何時會衝擊海岸線，呼籲所有遊客與居民都必須保持高度警惕。

