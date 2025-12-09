官方抵制民眾照吃 北京日本壽司郎假日大排長龍

日中關係惡化，但日本壽司郎在中國開的分店依然生意興隆，民眾須排隊數小時才能進場用餐。（中央社）

日中關係惡化約1個月，雙方未能緩解緊張關係，中國更在經濟、旅遊層面接連出招。然而，這波影響氛圍並未波及日本餐飲連鎖品牌，像是「壽司郎」除上海新開幕的2家分店盛況空前，連首都北京西單大悅城的分店，假日也大排長龍。

日本首相高市早苗的「台灣有事」說牽動日中敏感政治神經。值得注意的是，相較於2012年釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）國有化事件，引發中國強烈的反制日貨浪潮，這一次雙邊的政治風波，在中國未再出現明顯的抵制日貨。

據中央社記者日前到北京第一家壽司郎分店觀察，發現用餐時間人潮洶湧，要排3小時才能品嚐到這一來自日本的迴轉壽司品牌。

有前來消費的民眾表示，要完全避掉有日本產的東西很困難，比如內部店員、商場員工都是中國人，他們也是為了顧生計才來工作。也有民眾說，北京好吃的壽司本來就比較少，壽司郎一盤最便宜為人民幣10元（約新台幣42元），價格平價，在現在低迷的消費環境下才會這麼火紅。

壽司郎上海分店在12月6日開幕，當天吸引不少民眾排隊，根據日媒報導，有民眾等候長達14個小時，顯見人潮眾多的空前盛況。目前壽司郎在中國共有71家門市。

同時，這顯示出日中經濟關係的緊密連結，若因政治因素抵制，也會對中國自身產生「七傷拳」。

另一方面，此前南華早報報導分析，中國沒有出現伴隨兩國關係緊張時「抵制日貨」的浪潮，背後原因是日貨的邊緣化與中國國貨的崛起。

中國網路上也出現許多類似輿論，比如日本汽車在中國市場銷售近年來持續下滑，面臨本土品牌如比亞迪在新能源車裡的價格戰。豐田、本田、日產在今年1月先後公布2024年在中國銷量數據，年增率均告下滑。而三菱汽車更在今年7月正式宣布退出中國市場。

在家電用品上，如今中國市場也少出現家電買日貨的風潮，格力、美的等本土品牌更具有價格競爭力，因此有中國網友稱，「不再抵制日貨，是沒有多少日貨能抵制了」。

