為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蘇門答臘棲地遭洪災摧毀 紅毛猩猩面臨生存危機

    2025/12/09 20:01 中央社
    在東南亞地區發生嚴重洪災山崩後，印尼的塔班努利猩猩的生存陷入困境。（歐新社）

    在東南亞地區發生嚴重洪災山崩後，印尼的塔班努利猩猩的生存陷入困境。（歐新社）

    在致命山崩和洪水於約兩週前侵襲印尼之前，39歲的安姆蘭經常在北蘇門答臘省（North Sumatra）西彼洛地區一座山丘上與塔班努利猩猩（Tapanuli orangutan）不期而遇。

    路透社報導，安姆蘭（Amran Siagian）已在紅毛猩猩資訊中心（Orangutan Information Centre）擔任巡守員至少5年，一直致力於保護這種瀕危動物。他回憶猩猩們特別愛吃榴槤和當地農田種植的其他水果。

    然而，自從山崩重創西彼洛（Sipirok）後，就看不到這些猩猩了。

    截至今天為止，這場由氣旋引發的洪水和山崩已經造成印尼962人罹難、291人失蹤，泰國南部和馬來西亞也有約200人死亡。

    安姆蘭告訴路透社：「牠們一定是越走越遠了。我已經再也聽不到牠們的叫聲。」

    當地領袖和環保團體指出，與採礦和伐木相關的森林砍伐加劇洪水和山崩的破壞力。

    西彼洛是一個位在南塔班努利地區（South Tapanuli）的村莊，是這次受創最重災區之一，當地看起來像是有大樹遭到砍伐。安姆蘭表示，一家公司已在當地伐木至少一年。

    他說，早在洪災發生前，森林砍伐就已影響到猩猩的生存，「猩猩在林冠之間移動謀生，從一根樹枝跳到另一根，如果森林變得稀疏，牠們肯定很難生存」。

    紅毛猩猩資訊中心創辦人巴努（Panut Hadisiswoyo）表示，塔班努利地區約有760隻猩猩，「最大威脅來自因種植和採掘業造成的森林消失」。

    根據世界自然基金會（WWF）統計，印尼和馬來西亞總計約有11萬9000隻猩猩。

    安姆蘭說：「如果政府不伸出援手，猩猩在這裡有可能滅絕，尤其是在這種大規模砍伐森林的情況下。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播