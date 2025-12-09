印尼辦公大樓惡火釀20死 日本無人機大廠受創

印尼雅加達市中心1棟辦公大樓9日發生大火，圖為消防人員在火勢受控後，擊破外牆窗戶檢查內部狀況。（美聯社）

編譯陳成良／綜合報導〕印尼首都雅加達（Jakarta）市中心週二（9日）發生嚴重火警，一棟7層樓高的辦公大樓中午突陷火海，造成至少20人不幸罹難。警方證實，該棟大樓主要由日本無人機大廠「Terra Drone」的印尼分公司使用。火災發生時正值午休用餐時間，大火從一樓迅速向上延燒，導致許多員工逃生不及。

據《路透》報導，雅加達中部警局局長康卓（Susatyo Purnomo Condro）向媒體證實，這起火災發生在當地時間週二中午左右。起火點位於大樓一樓，隨後火勢迅速蔓延至高樓層，滾滾濃煙直衝天際，引發附近居民與上班族恐慌。

康卓指出，火災發生當下，部分員工正在大樓內用餐，另有一些人則外出。由於起火位置在低樓層，火勢與濃煙可能迅速阻斷了逃生通道。截至週二下午，官方確認的死亡人數已達20人。警方表示，火勢目前已經撲滅，消防人員正專注於現場降溫（fire cooling）作業，並持續在建築物內搜尋可能的倖存者或罹難者。

日商無人機公司進駐 員工爬梯驚險逃生

發生火災的大樓是「Terra Drone Indonesia」的辦公室。根據該公司網站資訊，這是日本無人機企業「Terra Drone Corporation」的印尼子公司，主要業務為向礦業與農業部門的客戶提供空中測繪與無人機服務。

印尼電視台《Kompas TV》播出的畫面顯示，數十名消防員在現場試圖營救受困者，現場可見救難人員將屍袋從大樓內運出。此外，更有驚險畫面拍到，部分受困的高樓層員工被迫使用攜帶式梯子，從窗戶攀爬逃生。針對這起慘重事故，Terra Drone印尼分公司與日本母公司目前尚未回應置評請求。

搜救人員從火場中抬出一具遇難者遺體。（美聯社）

