為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    外交僵局未解 立陶宛拒絕接受中國涉台灣代表處要求

    2025/12/09 19:47 中央社
    立陶宛與中國外交僵局持續，中方提出與台灣代表處相關的請求，立陶宛則認為無法接受、也無法履行。（法新社）

    立陶宛與中國外交僵局持續，中方提出與台灣代表處相關的請求，立陶宛則認為無法接受、也無法履行。（法新社）

    立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與中國關係保持開放態度，但不會接受涉及台灣代表處的條件。

    根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）接受立陶宛當地電台訪問時指出，目前立中雙方恢復外交關係的談判沒有明顯進展，主要原因與中國針對駐立陶宛台灣代表處提出的要求有關。

    斯卡伊斯潔利特未具體提及中國提出的條件，但表示：「我沒有看到重大突破，因為中國方面對維持台灣代表處提出某些要求，而我認為這些要求並不容易履行。只要這些要求依然存在，中國方面就不會像對待其他國家那樣重視與立陶宛的關係。」

    被問到這是否代表著在不關閉或改名台灣代表處的情況下，立陶宛就無法與中國恢復完整外交代表層級時，她回應說，情勢仍可能變動，但「目前中國提出的條件是我們無法接受、也無法履行的。」

    斯卡伊斯潔利特強調，立陶宛對恢復與中國關係保持開放態度，但是否能獲得回應仍不得而知。

    立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿。北京隨後宣布關係降級，並撤回外交人員。自今年5月中旬起，立陶宛境內已無現任中國外交官。

    今年6月，時任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示，立陶宛向中國提交一份關於外交關係正常化的提案，以恢復雙邊代表處。他雖未透露細節，但強調其中並未包含更改台灣代表處名稱。其繼任者、現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）後來也重申這一點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播