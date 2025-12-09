記者會延後！諾貝爾和平獎頒獎在即 得主馬查多是否出席仍不明

諾貝爾和平獎頒獎典禮前的6日，智利聖地牙哥的委內瑞拉僑民上街力挺今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多。（美聯社）

2025年諾貝爾獎10日分別在瑞典與挪威舉行頒獎典禮，原定9日在挪威首都奧斯陸為諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派女領袖瑪麗亞．科里娜．馬查多（Maria Corina Machado）舉行的記者會，宣告「延期」，但預料應該會在當地時間9日當天稍晚舉行。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）發言人奧斯海姆（Erik Aasheim）告訴法新社：「一切跡象表明，我們今天（9日）能想辦法舉辦1場記者會。」馬查多為躲避委國當局緝捕而隱居藏匿，她10日能否現身奧斯陸親自領獎，勘稱本屆諾貝爾頒獎典禮最大謎團。馬查多的家人目前已抵達奧斯陸。

2025年的諾貝爾獎10日舉行頒獎典禮，其中由挪威諾貝爾委員會決定的和平獎會在奧斯陸頒獎，至於醫學、物理、化學、文學與經濟等獎項的頒獎典禮，則是在瑞典斯德哥爾摩舉行。

2025年諾貝爾和平獎得主馬查多的女兒安娜．科里娜．索沙（中）8日現身挪威奧斯陸，至於其母是否出席頒獎典禮仍是未知數。（法新社）

