中國專家稱「雷達照射」是基本操作 軍事分析家打臉：這是宣戰信號

日本航空自衛隊2架F-15戰機，遭中國遼寧號艦載機殲-15以雷達鎖定。（法新社檔案照）

本月7日，中國殲-15戰機兩度使用雷達照射日本F-15戰機，使兩國衝突加劇，日本防衛省大臣小泉進次郎稱，此舉為嚴重的軍事挑釁行為。然而中國軍事專家杜文龍近日透過官媒發聲，將戰機進行「雷達照射」的危險行為，輕描淡寫為「就像打開手電筒一樣」的基本常規操作。

央視軍事在微博轉發杜文龍的發言內容，他表示，「雷達照射就像打開手電筒看模糊目標一樣，是基本操作」，反指日本出動F-15戰鬥機「蓄意滋事」，對中國海軍編隊構成嚴重威脅，因此中方艦載機起飛，對目標進行偵察和查證是「基本戰術安排」。

請繼續往下閱讀...

然而，國際軍事慣例普遍將戰機使用雷達照射，並對另一國目標進行鎖定，視為極具敵意的挑釁動作。軍事分析家認為，雷達照射並鎖定，意味著武器系統已鎖定目標並準備發射，此舉在無預警下容易被視為「宣戰信號」，極易引發軍事衝突。中方將此種高風險行為公開定義為「常規操作」，恐將大幅增加區域誤判的風險。

中共軍方在爭議空域採取的高風險行動已有前例，與日本發生該類軍事摩擦更不是首次發生。2013年，日本防衛省就曾公開證實，一架中國海軍的導彈護衛艦，曾對海上自衛隊的護衛艦進行火控雷達鎖定。隨後，一架中共殲-10戰鬥機也對日本海上自衛隊的P-3C反潛巡邏機，進行了同樣的鎖定。

杜文龍的發言中雖然強調中方早就宣佈了訓練區域範圍，但在東亞爭議空域，特別是台灣海峽、東海及南海等區域，中共單方面劃定的訓練區域，往往與鄰近國家主張的防空識別區或領空重疊。中共將爭議行動輕描淡寫，加上與鄰國缺乏有效軍事熱線溝通，專家認為，這類官媒論述只會進一步增加區域的誤判風險，升高軍事衝突的可能性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法