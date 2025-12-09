巴基斯坦邊境再遭恐攻！武裝分子突襲檢查哨 6名軍人殉職

巴基斯坦西北部靠近阿富汗邊境的安全檢查站本週遭武裝分子突襲，造成至少6名士兵喪生。（路透社）

巴基斯坦西北部靠近阿富汗邊境的安全檢查站本週遭武裝分子突襲，造成至少6名士兵喪生。事件發生之際，巴阿兩國正努力維持因邊境衝突而緊張的脆弱停火。雙方近期多次爆發交火，和平談判也未能取得進展。

根據《路透社》報導，襲擊發生於庫拉姆（Kurram）原部落區的一所巴基斯坦檢查站，時間介於週一（8）深夜至週二（9）凌晨，武裝份子此次襲擊造成6名巴軍死亡。巴基斯坦政府指控，近來國內暴力升高與武裝團體利用阿富汗境內據點策劃攻擊有關；阿富汗塔利班政府則否認此說法，反指巴方安全問題屬其內政。

巴基斯坦與阿富汗曾是長期盟友，然而自從阿富汗塔利班於2021年掌權後，兩國關係急劇惡化，間歇性的邊境衝突不斷。上週五（5日）的激烈交火已造成5名阿富汗平民身亡。

巴基斯坦長期將國內暴力事件歸咎於「巴基斯坦塔利班」（TTP）等激進組織，這些組織利用阿富汗領土策劃針對巴基斯坦安全部隊的攻擊。儘管阿富汗塔利班堅稱與TTP沒有運作上的關聯，但TTP的信仰和對伊斯蘭教法的嚴格詮釋與阿富汗塔利班相似，讓巴國政府難以信任。

為了平息邊境爭端與武裝活動，卡達、土耳其和沙烏地阿拉伯曾居中斡旋，舉行了三輪和平談判，但均未能達成持久的協議。這座多山的邊境地區，長久以來一直是TTP等伊斯蘭激進分子的主要藏身之處，他們與巴基斯坦政府已進行了近20年的戰爭。

