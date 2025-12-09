日本內閣府昨上午才發防災片...當晚青森就強震 網驚呼「神預言」

日本東北部外海8日深夜發生地震後，青森縣一處道路地面塌陷，導致一輛車墜落。（法新社）

日本青森縣東方外海昨（8）日深夜11時15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.5強震，已造成至少30人受傷、約9萬名居民緊急避難。不少日本民眾事後發現，地震當天上午內閣府才剛發布防災宣導影片，提醒民眾注意地震風險、備妥緊急物資，結果當晚就發生大地震，時機巧合引發網路熱議。

綜合日媒報導，地震發生後，日本氣象廳首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，指出未來一週可能再出現更大規模地震。氣象廳與內閣府隨後共同召開記者會，強調這並非「一定會再發生大地震」，而是從統計推估機率相對較高，呼籲民眾保持冷靜。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，在強震之前，內閣府於8日上午在官方YouTube頻道連續推出兩部防災影片，主題分別為「北海道・三陸近海後續地震注意資訊解說」與「日本海溝、千島海溝巨大地震災害預估與積雪寒冷氣候避難對策」。影片內容提醒，日本海溝及千島海溝沿線的大地震風險近期相對升高，也示範地震應變方式、海嘯速度、撤離方向與寒冷地區避難措施等「自助互助」行動。

影片發布僅數小時後，青森外海便出現大地震。許多日本網友湧入內閣府影片下方留言，驚呼「雖然只是巧合，但時間點真是太神奇了」、「我從沒想過會在發片當天就發生一件大事」、「這段影片發布的時機真是太好了」、「你們是超能力者嗎？」、「太可怕了，好像他們早就預料到會發生這種事似的…」、「發布當天，青森縣發生6級以上地震，這是預言嗎？」、「太可怕了，我只能祈禱不要再發生地震了，請大家做好充分準備」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法