    川普冷處理日中衝突 日媒：加劇東亞秩序惡化風險

    2025/12/09 16:21 編譯孫宇青／綜合報導
    高市早苗與習近平10月底在南韓APEC峰會期間會晤。（美聯社）

    日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國抗議，但美國並未大動作挺日。《日經中文網》9日報導，美國總統川普政府正刻意保持距離，如果川普對中國試探坐視不理，東亞秩序動搖的風險將會上升。

    據報導，截至7日為止，美國白宮和美國國務院並未就6日中國戰機對日本自衛隊戰機採取雷達照射一事，對《日經》的詢問作出回應。儘管美駐日大使葛拉斯（George Glass）多次批判中國，但正副總統及內閣成員級別人物均未在公開場合表態，僅美國務院副發言人曾於上月20日在社群平台X發表聲明，重申對日本防衛的承諾不變。

    智庫「美國企業研究所」資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）表示，北京當局正試圖尋找華府與東京之間的分歧，並施壓高市早苗撤回在台灣問題上的言論，這是美國總統再次確認重視日美同盟的時機，但「我擔心川普政府這麼做的可能性並不大」。

    美國政府目前仍重視台海和平穩定，包括在5日公布的2025年「國家安全戰略」（NSS）中寫到「不支持片面改變台灣海峽現狀的行為」，並重申為了阻止任何奪取台灣的企圖，將強化美國及其盟國的能力，包括要求日本大幅增加防衛預算。

    美國在NSS報告中表明，軍事資源將轉向以中南美為核心的「西半球」，減少干預國際社會，並要求盟國「在自己的地區承擔主要責任」，此舉在中方眼中是可乘之機。

    東京當局的方針是，如果出現與事實不符的主張，便予以反駁或主動對外發聲。在此次戰機雷達照射事件中，日方之所以在7日凌晨對外公布消息，原因在於日本防衛大臣小泉進次郎當日上午預定與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會談，日方意在透過此舉爭取澳方對中方相關行為表示擔憂，並推動馬勒斯在會談中直接就此表態。

    這一系列舉措背後隱含日本希望透過強化對外發聲，提升自身在國際社會存在感與公信力，從而抗衡中國的意圖。

