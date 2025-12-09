MH370失蹤逾10年！北京法院宣判：馬航須賠償8失蹤乘客家屬每戶1278萬

北京法院9日判決馬航須向MH370失蹤乘客家屬支付賠償金。這架班機自2014年失蹤至今下落不明。圖為當年紐西蘭空軍P-3獵戶座巡邏機在南印度洋執行搜尋任務時，身影投射在雲層上。（美聯社檔案照）

馬來西亞航空MH370班機失蹤案纏訟多年後迎來重要判決。據《美聯社》9日報導，中國北京法院已做出裁決，要求馬來西亞航空（Malaysia Airlines）必須向8名失蹤乘客的家屬支付賠償金，每戶金額290萬人民幣（約新台幣1278萬元）。

北京法院在8日發布的聲明中指出，法院命令航空公司向每個家庭支付款項，項目涵蓋親人死亡賠償金、喪葬費用以及因精神痛苦造成的損害賠償。儘管這架飛機與乘客的具體下落至今仍是未解之謎，但在法律程序上，機上乘客已被正式宣告死亡。

請繼續往下閱讀...

MH370班機於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中失聯，機上載有239名乘客與機組員，其中大部分為中國公民。儘管國際社會多年來進行大規模搜索，但飛機墜毀原因及具體位置始終未能確認，中國家屬多年來持續透過法律途徑尋求真相與賠償。

根據法院說法，目前仍有另外23起相關訴訟案件正在審理中。此外，已有47起案件的家屬與航空公司達成和解協議，並撤回訴訟。

這起世紀懸案近期似乎出現一線曙光。馬來西亞政府上週三宣布，針對MH370新一輪搜尋行動將於12月30日正式重啟，試圖解開這起航空史上最大的謎團。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法