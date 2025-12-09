為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中俄9架軍機闖入防空識別區 南韓空軍緊急出動

    2025/12/09 16:28 即時新聞／綜合報導
    今日上午10點左右，有7架俄羅斯軍機和2架中國軍機，先後進入南韓防識區。示意圖。（路透社）

    南韓軍方今（9日）表示，中國與俄羅斯共9架軍機今日一度進入南韓東部與南部海域上空的防空識別區，隨後離去，未侵入南韓領空。韓方已在事前掌握動向並出動戰機應對。中俄軍機在該區域停留約一小時，部分機型正在參與雙方的聯合軍演。

    《韓聯社》轉述南韓聯合參謀本部，今日上午10點左右，有7架俄羅斯軍機和2架中國軍機，先後進入南韓防識區，其中中方有2架、俄方有4架軍機正在進行聯合演訓。根據飛行路線，俄羅斯軍機進入了東部鬱陵島與獨島上空的防識區；中國軍機則進入了南部離於島上空的防識區。隨後，兩國軍機在對馬島上空會合。韓軍在中俄軍機進入前就已偵測到跡象，並派遣空軍戰機採取必要戰術措施，以因應可能的突發情況。

    軍方負責人指出，中俄兩國軍機每年約有一至兩次，在韓半島附近空域進行聯合演訓，此次行動符合其慣例。

    針對這項敏感的軍事行動，南韓聯合參謀本表示，韓俄兩國海軍之間設有熱線，韓方透過熱線詢問情況時，俄方表示正在進行例行訓練，並稱不會進入韓方領空。但因韓中間無熱線，韓方未能向中方確認動向。軍方指出，離於島上空屬韓中防識區重疊區域，中方軍機每年約有90至100次進入該區域。

