    首頁 > 國際

    日中熱線形同虛設 日方曝「打了也接不通」

    2025/12/09 16:04 駐日特派員林翠儀／東京9日報導
    日本航空自衛隊2架F-15戰機，遭中國遼寧號艦載機殲-15以雷達鎖定。（法新社檔案照）

    日本航空自衛隊2架F-15戰機，遭中國遼寧號艦載機殲-15以雷達鎖定。（法新社檔案照）

    日本航空自衛隊飛機遭到中國軍機雷達照射一事，暴露出日中兩國在2023年3月開通的「日本熱線」（專用電話）並未發揮功能。日媒報導，日方曾嘗試以熱線與中方連繫，但並未獲得回應，凸顯中方拒絕防務當局間對話的現狀。一名日本政府相關人士更表示「打了也接不通，根本沒有發揮功能。」

    日本讀賣新聞報導，中國海軍航艦「遼寧號」艦載機，6日對日本空自飛機兩度進行雷達照射，日方曾嘗試使用熱線進行聯繫，但中方未予回應。

    日中兩國為避免偶發衝突，2018年6月建立緊急聯絡體制「海空聯絡機制」，防衛當局間的熱線電話是其主要項目，該熱線經雙方多年的協調，終於於2023年3月正式開設。同年5月，當時的日本防衛大臣濱田靖一與中國國務委員兼國防部長李尚福之間，首次實際使用該熱線，但報導引述防衛省高層人員的說法指出，此後「並沒有留下任何實用性的運作實績」。

    日本朝日電視報導，一名日本政府相關人士更表示，「打了也接不通，根本沒有發揮功能。」

    日本官房長官木原稔8日被問及日中熱線使用狀況時，他以「不便作出回應」，但強調，為了避免日中之間發生不測的衝突，確保日中防衛當局之間，能夠進行即時的溝通是極為重要。

    木原今天再被問到熱線不通的問題時，他表示關於熱線個別、具體的使用狀況，基於與對方國家的關係，不便作出回應。但目前在日中防衛當局之間，已透過年度會議與專業會議的召開、艦艇與航空器之間的直接聯絡，以及包含熱線在內的「海空聯絡機制」等，確保在各種不同管道下可以進行溝通的狀態。他並表示，今後也將持續與中國方面，確保包含熱線在內的海空聯絡機制，能夠得到適當且可靠的運作。

