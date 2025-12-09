伊斯坦堡奇遇！民宿床架「這告示」讓夫妻檔傻眼

伊斯坦堡一間民宿，床架張貼「使用指南」，要求房客「僅限用於睡覺，不可進行其他活動」。（圖截自Reddit／r/mildlyinfuriating）

一對前往土耳其旅遊的瑞典夫婦，入住伊斯坦堡一間Airbnb民宿時，發現房東在床架上貼了一張「使用指南」，要求房客「僅限用於睡覺，不可進行其他活動」。照片曝光引發網友議論。

《紐約郵報》報導，網友與妻子同行，他在Reddit上分享這張照片，並無奈地寫下「在伊斯坦堡的Airbnb找到這個。我是和我的妻子一起來的。喔，好吧」。他透露，除了床鋪上的「禁慾令」，房內還有另一個「怪規矩」，就連電視遙控器上也貼著標籤「僅限用於開啟、關閉電視」。

房東如此嚴格的管制，這名瑞典房客猜測可能與公寓的隔音問題有關。他表示，房內另有一張紙條，特別警告鄰居們「對噪音非常敏感」。他認為，房東是擔心房客的「其他活動」會製造過大聲響，而影響鄰里安寧。儘管遇到這個插曲，該房客仍強調，這不影響他對伊斯坦堡的印象，認為這只是房東的問題。

照片曝光後，吸引大批網友猜測房東的動機，有網友懷疑是房東不願清洗床單；也有人人則猜測與床鋪本身的耐用度有關，「床可能會散架。它可能不夠結實，無法承受『活動』」。此外，也有網友認為，房東可能曾遭房客惡搞留下陰影，「要嘛是床架不夠牢靠，要嘛是房東被過去的房客搞得一團混亂，留下創傷陰影。我對此表示尊重」。

