白俄羅斯「走私氣球」頻擾領空 立陶宛宣布進入緊急狀態

立陶宛與白俄羅斯國境交界處戒備森嚴。（路透）

立陶宛政府9日宣布國家進入緊急狀態，以應對來自白俄羅斯「走私氣球」所造成的公共安全威脅。然而，白俄當局矢口否認，反控立陶宛挑釁、投放「極端主義材料」。

《路透》報導，立陶宛政府指控白俄羅斯允許走私者利用氣象氣球跨境運輸違禁香菸，導致首都維爾紐斯機場多次被迫停飛，擾亂空中交通。內政部長孔德拉托維奇（Vladislav Kondratovic）強調，「宣布進入緊急狀態不僅是因為民航中斷，也是出於國家安全考量」。

請繼續往下閱讀...

孔德拉托維奇補充道，宣布進入緊急狀態將賦予軍隊更大的行動自主權，允許其與警方協調行動或獨立行動，但他沒有透露更多細節，包括緊急狀態措施的持續時間。

白俄羅斯與俄羅斯具有兄弟邦誼，包括允許俄羅斯在其領土對烏克蘭發動攻擊。對於立陶宛指控，白俄當局矢口否認，並指責立陶宛挑釁，包括派遣無人機投放「極端主義材料」。

歐盟執委會主席馮德萊恩本月1日曾表示，歐盟邊境局勢「正在惡化」，並稱白俄羅斯的氣球入侵是「混合攻擊」，歐盟「完全不能接受」。

2021年，立陶宛也曾以非法移民湧入波羅的海國家為由，在白俄邊境地區實施緊急狀態，限制非居民進入該地區。隔年，俄羅斯入侵烏克蘭後，立陶宛也宣布進入緊急狀態，擔心國家成為俄國攻擊目標，並對言論自由施加限制，以遏制潛在的俄羅斯宣傳活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法