    國際

    澳洲16歲社群禁令 Reddit痛批有法律錯誤但仍會遵守

    2025/12/09 16:03 即時新聞／綜合報導
    Reddit痛批澳洲16歲社群禁令在法律上有錯誤，但還是會遵守。（法新社）

    澳洲10日起禁止16歲以下使用社群媒體，包括臉書、IG、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X、YouTube等平台，違反者最高將面臨4950萬澳元（約新台幣10億元）罰款。對此，Reddit痛批澳洲禁令在法律上有錯誤，但還是會遵守。

    《衛報》報導，Reddit今年9月曾致函給eSafety（澳洲網路安全專員辦公室），強調其並非法律定義上的社群平台，因為Reddit的主要目的是在留言對話中提供知識共享，用戶之間的互動只是附帶的。

    Reddit當時指出，該平台不允許用戶使用真實姓名和身分，全部都是以匿名方式針對各個主題進行討論，並沒有以個人資訊、社交網路為出發點，也沒有推廣用戶互加好友、發動態消息。

    不過，Reddit還是被列入禁令名單中，在新法規即將於10日實施前，Reddit今（9日）發布公告，批評禁令已遠遠超出了澳洲國會的初衷，在法律上有錯且過於武斷。

    Reddit表示，禁令讓他們不得不限制帳戶資格並進行身份驗證，無疑損害了言論自由和隱私權，但為了要遵守澳洲法規，Reddit將使用預測模型推算使用者的年齡，若被誤封者可提出申訴。

