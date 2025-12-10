為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    台灣遊客遊北海道搭車遇強震 驚恐反應獲台日網友關注

    2025/12/10 13:03 即時新聞／綜合報導
    一群正在北海道遊玩的台灣旅客，昨（9）日凌晨分享一行人在拍下當地地震發生瞬間。（圖由台灣旅客「阿珍Jennifer」授權提供，本報合成）

    一群正在北海道遊玩的台灣旅客，昨（9）日凌晨分享一行人在拍下當地地震發生瞬間。（圖由台灣旅客「阿珍Jennifer」授權提供，本報合成）

    日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.5強震，不只讓本州多地有感，鄰近震央的北海道也感到受強烈搖晃。一群正在北海道遊玩的台灣旅客，地震發生當下正好在車上，一行人拍下汽車隨著地震劇烈晃動，驚悚畫面也引起台日網友關注。

    台灣旅客「阿珍Jennifer」昨（9）日凌晨在社群平台Threads、IG限動發文表示︰「解鎖人生第一次在日本遇到大地震」，並附上一行人開車行駛在北海道千歲市路上，在車內親身感受到強震發生瞬間影片。畫面顯示，停靠在原地的汽車不斷隨著地震上下晃動，讓車內眾人驚恐不已、甚至飆出眼淚，更有人脫口說出︰「我以為是在台灣！」

    台灣網友對此表示，「是許伯跌倒吧」、「搖太大了吧！」、「注意安全，先保保險」、「日本地震比台灣大多了」、「這個還好啦......看來你們太年輕，沒遇過921！」；影片事後被分享製日本社群平台，湧入不少日本網友留言安慰，「祈禱所有受影響的人平安健康」、「妳還好嗎? 希望妳在日本後續的旅途愉快」、「這是一次驚險但難忘的經驗，很高興妳平安無事，祝福妳之後的旅程一切順利！」

