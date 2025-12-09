全球和平協議接連破滅 分析：川普分不清達成協議與締造和平區別

川普自詡和平推手，但他促成的多個國際和平協議，幾乎都經不起考驗。（彭博）

美國總統川普經常自詡「和平總統」，聲稱上任以來解決全球多場戰爭，促成多國簽署和平協議。然而，隨著其中一些協議在近期破滅，川普的努力受到嚴厲審視，更有分析人士直言，川普似乎分不清楚達成協議和締造和平的區別。

英國「衛報」指出，川普掛在嘴邊的外交成就一籮筐，其中包括盧安達和民主剛果之間的和平協議、泰國和柬埔寨之間的邊界爭端，以及加薩走廊停火等。

然而，民主剛果東部的衝突仍在持續，對抗政府軍的武裝團體M23背後被認為有盧安達撐腰，總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）在向議員發表談話時更表示，盧安達已違反其在華府斡旋下達成和平協議中的承諾。

無獨有偶，在川普親自見證下，泰國和柬埔寨10月在馬來西亞簽署停火協議，但8日兩國再次激烈駁火，泰國甚至出動F-16空襲柬國軍事基地。在加薩地帶，巴勒斯坦人的處境依然十分艱難，幾乎每天都遭受攻擊。與此同時，川普及其官員仍在試圖向烏克蘭施壓，迫使其放棄主權領土，以結束抵抗俄羅斯入侵的戰爭。

報導指出，外交政策專家對和平的定義有兩種截然不同的解讀，一種是「消極和平」，即雖無直接的暴力衝突，但潛在的緊張局勢和未解決的問題依然存在，使得和平脆弱不堪，容易爆發零星衝突。印度和巴基斯坦之間長期存在的緊張關係就是典型的消極和平例子，這種緊張局勢導致兩國零星的戰鬥，而川普也聲稱這是他解決的危機之一。

另一種則是「積極和平」，對和平協議參與者和調解人的要求更高，著眼於解決影響衝突地區民眾的根本問題、結構性暴力和不平等現象。

川普及其團隊所參與的大部分和平協議，甚至都不能被恰當地歸類為致力於實現「消極和平」，因為他們從事的是交易撮合，這本質上是一種交易行為，與艱苦卓絕的調解和平進程截然不同。

交易撮合者為和平調解帶來寶貴的技巧，包括務實、堅持和以結果為導向的思維模式，但交易撮合與締造和平之間存在根本區別。在商業領域，交易撮合側重於各方立場之間的討價還價，本質上是交易性的、零和博弈式的、契約式的，包括一方將所有權轉移給另一方以換取金錢。

然而，締造和平旨在引導各方從對既定立場的討價還價，轉向解決其根本利益和需求，以追求持久的「雙贏」結果。它的目標是建立信任、轉變關係，並解決導致衝突的結構性和歷史性不公正問題。

報導直言，在和平作為方面，川普的本能更體現在「作秀」上，而非腳踏實地努力，換言之，川普認為握手與簽字比包容各方的進程，以及持久公正的和平更重要，考慮到他在商界的過往紀錄，這樣的成果或許並不令人意外。

最危險的是，各方都對這種手段心知肚明，使得談判淪為冗長而缺乏誠意的博弈，各方互相指責失敗，而調解人川普往往是最不可靠、最缺乏誠意的一方。

