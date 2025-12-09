為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    涉嫌計劃暗殺烏前士兵 3男子將在德國受審

    2025/12/09 15:24 編譯謝宜哲／綜合報導
    3名男子去年試圖將1名烏克蘭前士兵引誘到德國法蘭克福1家咖啡館，以圖實施可能的暗殺陰謀。圖為在法蘭克福的警察。（歐新社）

    3名男子去年試圖將1名烏克蘭前士兵引誘到德國法蘭克福1家咖啡館，以圖實施可能的暗殺陰謀。圖為在法蘭克福的警察。（歐新社）

    3名男子將於今（9）日在德國受審，他們被控受俄羅斯情報部門指使，跟蹤1名烏克蘭前士兵，以圖實施可能的暗殺陰謀。

    根據《法新社》報導，檢方指控頭目是1名亞美尼亞人，身分訊息顯示為瓦爾傑斯（Vardges I.），他招募了烏克蘭人羅伯特（Robert A.）和俄羅斯人阿爾曼（Arman S.）。據稱他們去年試圖將1名烏克蘭前士兵引誘到德國法蘭克福（Frankfurt）1家咖啡館，但目標人物起了疑心並報警。

    當目標人物沒有出現在警方監視的法蘭克福咖啡館時，3名男子駕車逃離，但隨後被警方突擊隊攔截並逮捕。《南德意志報》稱，警方在他們身上搜出現金、數本護照（包括真護照和偽造護照）以及GPS追蹤器。

    德國媒體指出，目標人物知道自己已被列入俄羅斯的「死亡名單」，因為俄羅斯指控他犯有戰爭罪，包括涉嫌處決俄羅斯士兵。

    目前3名被告已被還押候審。此事件發生之際，歐洲各國政府正對俄羅斯涉嫌的間諜活動、無人機監視、破壞活動、網路攻擊等保持高度戒備。

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）10月指責，歐洲機場上空神秘的無人機飛行表明，俄羅斯總統普廷正試圖透過「混合攻擊」來擾亂歐洲大陸的穩定。

    德國慕尼黑1家法院10月也判處1名德俄雙重國籍男子6年監禁，另有2年緩刑，罪名是協助策劃襲擊鐵路和軍事基礎設施。

