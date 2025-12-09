「別輸給中國！」高市早苗視察能登災區 被這句話逗得摀嘴偷笑

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗上任後於本月7日前往石川縣災區視察，了解去年1月能登地震與同年9月暴雨重災區的復原情形，並在當地向罹難者獻花致意。她抵達輪島市重災區時，市長坂口茂以一段加油喊話逗笑全場。

綜合日媒報導，高市此行走訪石川縣受災嚴重的珠洲市、輪島市、七尾市及穴水町。下午在輪島市聽取簡報時，市長坂口說明市內以公費拆除建物的作業大致完成，並向她介紹後續城鎮重建方向。

坂口茂並向高市表示：「我打從心裡為妳加油，請不要輸給在野黨跟中國」說完不忘深深一鞠躬。高市聞言忍不住掩嘴偷笑，周遭官員也紛紛露出笑容。她隨後主動伸手和坂口握手致意，回應：「謝謝你的加油打氣，你們自己在如此艱難的情況下，還反過來鼓勵我，真的非常感謝。」

擁有3.7萬追蹤者的臉書粉專「小原惠文」今（9）日轉發相關畫面，直言高市的反應十分可愛，也感嘆災民自己那麼辛苦，卻仍微笑對首相說加油。並指出，日本當前面臨中國、俄國與北韓的外部威脅，在這樣的國際局勢下，高市肩負守護國家的重任，「每個人都在自己的崗位上努力。」

