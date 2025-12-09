中共「優秀黨員」家暴殺妻 今判處死刑

中國男子金昊曾被評選為「優秀黨員」，孰料他卻在今年8月家暴殺妻，如今被判處死刑。圖為金昊與妻子、小孩的沙龍照。（圖擷自微博）

中國26歲男子金昊，曾任河北省滄州市孟村回族自治縣人民檢察院第三檢察部勞務派遣人員，並且被評為中國共產黨「優秀黨員」，孰料他卻在今年8月21日在家中把妻子劉銘瑤活活打死，滄州市中級人民法院今（9日）宣判金昊死刑。

綜合中媒報導，金昊8月21日晚間喝醉後對劉女拳打腳踢，到了22日清晨才將其送醫，但她早已失去了生命跡象，金昊母親張杰隨即讓醫院開出「心肌梗塞」證明，企圖將事情搪塞過去。

劉女家屬不願接受並要求法醫重新檢驗，結果發現其腦部出血、肺部受傷、腰部骨折，死因為「鈍性外力致顱腦損傷死亡」，明顯是遭受暴力毆打。

孟村回族自治縣公安局於8月24日發布公告，指稱金昊、張杰已被拘留。滄州市中級法院如今判處金昊死刑、剝奪政治權利終身；張杰則依毀滅證據罪判處入獄2年2個月。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

