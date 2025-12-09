泰軍F-16轟炸民宅畫面曝！ 泰柬互轟傷亡擴大 泰軍陣亡增至3人

泰柬邊境戰火延燒，迫使大量平民緊急撤離。圖為柬埔寨暹粒省（Siem Reap）居民9日為躲避戰火逃離家園後，暫時在一處佛寺內棲身。（法新社）

泰國與柬埔寨邊境衝突全面失控，戰火不僅波及平民區，更演變為正規軍重火力的正面對決。柬埔寨媒體9日披露，泰國空軍出動F-16戰機對柬埔寨邊境城市發動空襲，炸毀多棟民宅。隨著戰況激烈，泰國軍方證實陣亡士兵人數已增至3人，另有29人受傷；柬埔寨方面則指控泰軍攻擊造成至少9名平民喪生。

據《柬中時報》報導，柬埔寨國防部指控，泰軍9日上午派遣F-16戰機，對奧多棉芷省（Oddar Meanchey）的森隆市（Samraong）中心進行轟炸。空襲導致多棟民宅與基礎設施損毀，媒體發布的現場畫面顯示建築物被夷為平地，濃煙直衝天際。柬國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）指責此舉「毫無人道」，嚴重違反雙方的和平協議。

請繼續往下閱讀...

戰火逼近導致恐慌蔓延。《柬中時報》指出，距離戰線僅16公里的邊境重鎮波比市（Poipet）出現大規模逃難潮，通往省會詩梳風市（Sisophon）的5號公路被車輛塞爆，車陣綿延數公里，數萬民眾攜家帶眷倉皇逃離戰區。

泰軍3死29傷 1人遭手榴彈攻擊喪命

關於軍方傷亡，《法新社》引述泰國陸軍聲明證實，隨著戰事擴大，泰軍傷亡人數持續攀升。截至目前共有3名士兵陣亡，其中一名於週二在蘇林府（Surin）遭間接火力擊中身亡，另一人則在柏威夏寺（Preah Vihear temple）附近遭手榴彈攻擊喪命。此外，還有29名泰國士兵受傷。

針對戰場態勢，《路透》報導指出，泰方指控柬埔寨軍隊使用火砲、火箭發射器以及「投擲炸彈的無人機」攻擊泰軍陣地，甚至有砲彈落入沙繳府（Sa Kaeo）的民宅區。泰國海軍也正在達叻府（Trat）進行驅逐入侵柬軍的軍事行動。

面對泰軍攻勢，柬埔寨參議院主席、實質領導人韓森（Hun Sen）強硬表態：「24小時的忍耐已結束！」他宣稱柬方為了尊重停火協議與疏散民眾，已克制了一整天，但現在被迫展開自衛反擊。雙方目前在多處古廟遺跡周邊持續交火。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法