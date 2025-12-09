為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    成功救出100名遭擄學生 奈及利亞總統：未來將與美國合作打擊恐怖組織

    2025/12/09 16:14 即時新聞／綜合報導
    獲救學生目前已移交尼日州首府米納，奈國總統提努布表示，政府將確保所有綁架受害者安全返家。（路透社）

    獲救學生目前已移交尼日州首府米納，奈國總統提努布表示，政府將確保所有綁架受害者安全返家。（路透社）

    奈及利亞政府本週宣布，成功救回先前在尼日州一所天主教學校遭大規模擄走的100名學生，為近年規模最大的校園綁架事件之一。總統提努布（Bola Tinubu）對救援行動表示肯定，並重申政府將全力尋回全國遭擄民眾。不過有關這次行動的具體過程，當局並未公開說明。

    根據《路透社》報導，獲救學生已於週一被送抵尼日州首府米納（Minna），並由州政府正式接收。提努布表示，政府有責任確保所有綁架受害者安全返家，但並未透露是否涉及談判、贖金支出或軍方介入。救援消息曝光後，多名家長仍焦急等待官方通知，部分家屬甚至表示是透過社群媒體得知消息，希望儘快確認孩子是否在獲救名單中。

    這批學生是在11月21日於帕皮里村（Papiri）的聖瑪麗天主教學校遭武裝分子闖入後被擄走，當時超過300名學生與12名教職員被挾持，其中部分兒童年僅6歲。

    校園綁架事件在奈國北部屢見不鮮，武裝團體多以此索取贖金。自2014年博科聖地（Boko Haram）綁架齊博克女學生事件後，類似案件愈發頻繁，也迫使當地大量學校停課。

    綁架事件發生後，美國對奈及利亞的安全局勢高度關注。美國國會代表團本週一恰逢在奈國與政府及教會領袖會晤，商討強化安全措施。眾議員摩爾（Riley Moore）會後表示，雙方已討論具體合作方向，並將成立奈及利亞—美國聯合特遣部隊，目標是摧毀奈國東北部的「恐怖組織」，並遏止針對基督徒的暴力行為。摩爾認為，這次學童獲救彰顯政府在改善治安方面的努力，合作方向「正朝正確的方向前進」。

