拿二戰歷史施壓！ 王毅轟日本是「戰敗國」 竟敢軍事威脅中國

中國外交部長王毅（左）9日在北京會見德國外長瓦德福（右）時，重砲抨擊日本是「戰敗國」，卻試圖軍事威脅中國。圖為兩人會晤資料照。（路透檔案照）

日中關係近期因軍事摩擦與台海議題降至冰點。中國外交部長王毅9日在北京會見德國外長瓦德福（Johann Wadephul）時，罕見以嚴厲措辭抨擊日本。王毅搬出二戰歷史，指稱日本作為「戰敗國」，卻試圖在軍事上威脅中國，並利用台灣問題挑釁，這種行徑「完全不可接受」。

據《路透》報導，這場外交攻防的導火線源於日前的空中對峙。日本指控中國戰機對日本軍機進行「雷達鎖定」照射，斥責此為極度危險的行為。然而，王毅對此反唇相譏，指責是日本派遣飛機反覆接近並干擾中國海軍在宮古海峽以東進行的艦載機飛行訓練。王毅更向德國外長抱怨，日本正在軍事上威脅中國。

王毅提二戰80週年 批高市早苗「魯莽」

王毅在會談中特別提及今年是二戰結束80週年。他強調，日本作為一個「戰敗國」，理應更加謹言慎行。新華社引述王毅說法指出：「然而現在，其現任領導人（指日本首相高市早苗）卻試圖利用台灣問題，也就是這個日本曾殖民半個世紀、對中國人民犯下無數罪行的領土，來挑起事端並在軍事上威脅中國。」

日本首相高市早苗上個月曾警告，若中國對台灣採取的軍事行動威脅到日本安全，日本將做出回應。王毅批評高市針對台灣的假設性情況發表了「魯莽言論」。

報導提到，針對王毅宣稱中華人民共和國作為繼承者「自然享有」對台主權的說法，台灣外交部發言人蕭光偉強硬回擊。他強調，台灣「絕對不是」中華人民共和國的一部分，且從未受其統治。蕭光偉重申：「只有台灣民選政府能在國際社會及多邊場合代表2300萬台灣人民。」

面對北京的指控，日本內閣官房長官木原稔9日在記者會上重申東京立場，駁斥中方對雷達事件的定性。他強調：「斷續的雷達波束照射是一種危險行為，已超出了安全與必要的範圍。」對於媒體報導指稱北京在事件期間拒接中日軍事熱線，木原稔則拒絕置評。

