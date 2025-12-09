為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    菲律賓「幽靈防洪工程」追弊 2眾議員資產遭凍結

    2025/12/09 14:43 編譯孫宇青／綜合報導
    菲律賓總統小馬可仕表示，防洪工程弊案調查一定會在他任內結束。（美聯社）

    菲律賓防洪工程弊案調查如火如荼進行中，總統小馬可仕9日表示，上訴法院已下令凍結2名眾議員及2名承銷商的資產，盡全力追回公帑。

    《彭博》報導，小馬可仕在「臉書」發表影片指出，上訴法院簽發的資產凍結令涵蓋眾議員艾瑞克．亞普（Eric Yap）及其同為眾議員的兄弟艾德維克．亞普（Edvic Yap），以及2名工程承包商，總共凍結280個銀行帳戶、22份保險單、3個證券帳戶和8架飛機。

    小馬可仕表示：「我們需要這些凍結令，以防止這些資產被出售，並確保每一分被盜的披索都能歸還給公眾。」

    據了解，迄今為止，菲國政府已凍結價值130億披索（約68.5億台幣）資產，其中包括4679個銀行帳戶、283份保險單、255輛機動車、178處房產、16個電子錢包帳戶和3個證券帳戶。

    小馬可仕上月底才宣布，反貪污法庭已向前眾議員薩爾迪．許（Zaldy Co）和17名公共工程暨公路部（DPWH）官員及承包商發出拘捕令，指示執法機關立即逮捕，並強調「這一切（指揭發防洪工程弊案）是由我開啟，也會由我來終結」。

    菲律賓監察使公署上月18日向反貪污法庭控告這些人貪污、挪用公款等罪名。他們被指涉及東明多羅省（Oriental Mindoro）的「幽靈」防洪工程項目，金額高達2.89億披索（約1.54億台幣）。

