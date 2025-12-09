為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本青森外海7.5強震 威力引發「多處地殼位移」最大近9公分

    2025/12/09 17:28 即時新聞／綜合報導
    青森縣外海昨（8）日深夜發生強震，日本國土地理院透過震央附近的電子基準點「東通2」，觀測到這起地震造成地殼約向東位移近9公分。（圖擷取自「國土地理院」官網）

    日本青森縣外海昨（8）日深夜發生強震，日本氣象廳初次觀測地震規模原為7.6，今（9）日凌晨則下修為7.5，強烈搖晃造成至少36人受傷。日本國土地理院指出，根據初步觀測資料顯示，這起地震造成地殼出現明顯變動，地殼約向東位移近9公分，但準確數值目前仍在進一步確認中。

    綜合日媒報導，根據國土地理院9日中午發布的最新地殼變動報告，研究人員從震央附近的電子基準點「東通2」（青森縣下北郡東通村）觀測數據進行即時解析，發現地殼向東移動約8.8公分，其他地點也有大小不一的變動。

    國土地理院補充，由於即時解析的精準度較低，且觀測點可能受現場地盤傾斜或局部地形影響，因此地殼位移數值仍可能進行修正。國土地理院表示，後續將以更精確的解析調查，結果作為最終判定，目前會持續透過電子測站密切監測地殼運動。

