加薩停火協議將邁向第2階段 7大挑戰成關鍵

加薩停火協議將邁向第2階段，下階段有7大挑戰要面對。（美聯社）

加薩停火協議第1階段已接近完成，即將邁向第2階段。美國總統川普提出的加薩20點和平計畫，已獲聯合國安理會批准。但《美聯社》指出，下一階段將面臨7個挑戰。

第一個挑戰是向加薩派遣部隊。川普的計畫要求組建國際穩定部隊，負責維護安全並訓練巴勒斯坦警察。該部隊尚未組建，部署日期也未公布。

包括埃及、土耳其、印尼、巴基斯坦和印尼在內的一些國家已表示願意參與，但尚未做出最終決定。另外該部隊存在一些隱憂，例如指揮結構和權限仍然不明。

第二個挑戰是和平委員會。按照川普計畫，將由他來領導國際委員會，監督巴勒斯坦權力機構的重建工作和開放式的改革進程，最終目標是讓該機構能夠治理加薩。

1位美國官員透露，委員會成員名單將在未來幾週內公布。此問題關鍵在於如何組成1個能夠與以色列、哈瑪斯、調解人和國際援助機構合作的委員會。

第三個挑戰是重建。川普的計畫要求制定1項經濟發展計畫，以重建和振興加薩，但目前尚未公布任何此類計畫。預計埃及將於本月主辦相關會議，讓捐助國承諾提供重建援助。

聯合國估計重建加薩的費用將高達700億美元（約台幣2.1兆元）。籌集這筆資金將會十分困難。

第四個挑戰是解除武裝。停火協議要求哈瑪斯在國際監督員的監督下交出所有武器。但哈瑪斯表示，在以色列結束對巴勒斯坦領土的佔領之前，它不會解除武裝。

哈瑪斯高級官員納伊姆（Bassem Naim）聲稱，該組織願意在政治進程進行期間「凍結或儲存」武器，此過程可能長達數年。目前尚不清楚這是否能讓以色列接受。

第五個挑戰是巴勒斯坦政府。巴勒斯坦將組成「技術官僚、非政治性」委員會，並在和平委員會的監督下管理加薩日常事務。巴勒斯坦委員會成員尚未公布，而以色列反對任何與哈瑪斯或巴勒斯坦權力機構有關的巴勒斯坦人加入該委員會。

目前也尚不清楚該委員會是否會賦予巴勒斯坦人在政府中真正的發言權，還是僅僅作為執行和平委員會決定的工具。

第六個挑戰是以色列撤軍。根據停火協議，以色列將從加薩走廊全部撤出，僅保留沿邊界的一小塊緩衝區。但目前尚無進一步撤軍的具體時間表，以色列也可能拒絕進一步撤軍。

第七個挑戰是巴勒斯坦權力機構。川普的計畫呼籲改革管理西岸的巴勒斯坦權力機構，並為巴勒斯坦建國創造「可信的途徑」。但以色列拒絕建立巴勒斯坦國，反對巴勒斯坦權力機構在戰後加薩走廊發揮任何作用。

若沒有建國途徑，巴勒斯坦對新體制的支持可能會瓦解。

