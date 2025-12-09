李強出席「1+10對話會」談關稅、AI與供應鏈變局

中國國務院總理李強。（歐新社）

中國國務院總理李強今日（9）在北京舉行的「1+10對話會」上，向國際貨幣基金（IMF）、世界貿易組織（WTO）及世界銀行等國際組織領袖發出嚴正警告。李強指出，自2025年以來，關稅戰「相互破壞的後果日益明顯」，對全球經濟前景構成嚴重威脅。

據《路透社》報導，在與國際經濟組織領導人的會議中，李強直言，今年以來，關稅威脅已籠罩在全球經濟之上。儘管貿易數據顯示中國在11月份首次達到超過1兆美元的貿易順差，但部分經濟學者分析，數字攀升與美國政府提高關稅後的貿易轉向效應相關，使中國部分出口轉往其他市場，進而對部分國家的製造業造成壓力。

李強強調，面對貿易保護主義的興起，全球經濟治理體系亟需強化。他呼籲各國加強合作，維護多邊貿易體制，確保全球供應鏈的穩定與暢通。除了針對傳統貿易壁壘提出警告外，李強也將焦點轉向科技創新。他特別提到，AI人工智能正在成為全球貿易的核心要素。

此外李強還點名中國的「DeepSeek」等AI模型，表示這些技術是推動全球傳統產業轉型的關鍵驅動力，並能催生智慧機器人、穿戴式裝置等新興產業的成長，為全球經濟注入新的增長動能。

