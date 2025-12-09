為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    李強出席「1+10對話會」談關稅、AI與供應鏈變局

    2025/12/09 15:22 即時新聞／綜合報導
    中國國務院總理李強。（歐新社）

    中國國務院總理李強。（歐新社）

    中國國務院總理李強今日（9）在北京舉行的「1+10對話會」上，向國際貨幣基金（IMF）、世界貿易組織（WTO）及世界銀行等國際組織領袖發出嚴正警告。李強指出，自2025年以來，關稅戰「相互破壞的後果日益明顯」，對全球經濟前景構成嚴重威脅。

    據《路透社》報導，在與國際經濟組織領導人的會議中，李強直言，今年以來，關稅威脅已籠罩在全球經濟之上。儘管貿易數據顯示中國在11月份首次達到超過1兆美元的貿易順差，但部分經濟學者分析，數字攀升與美國政府提高關稅後的貿易轉向效應相關，使中國部分出口轉往其他市場，進而對部分國家的製造業造成壓力。

    李強強調，面對貿易保護主義的興起，全球經濟治理體系亟需強化。他呼籲各國加強合作，維護多邊貿易體制，確保全球供應鏈的穩定與暢通。除了針對傳統貿易壁壘提出警告外，李強也將焦點轉向科技創新。他特別提到，AI人工智能正在成為全球貿易的核心要素。

    此外李強還點名中國的「DeepSeek」等AI模型，表示這些技術是推動全球傳統產業轉型的關鍵驅動力，並能催生智慧機器人、穿戴式裝置等新興產業的成長，為全球經濟注入新的增長動能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播