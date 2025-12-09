絕不割地！ 澤倫斯基打臉川普方案：我們無權放棄

烏克蘭總統澤倫斯基在倫敦會晤歐洲領袖後明確表示，烏克蘭絕不會為了和平協議而割讓領土，這番話直接挑戰了川普政府的提案。（法新社）

面對美國總統川普強力推銷的停火協議，烏克蘭總統澤倫斯基8日給出了最明確的強硬回應：烏克蘭絕不會割讓領土。這項聲明直接拒絕了俄羅斯的核心要求，也可能意味著川普政府試圖迅速終結戰爭的和平計畫面臨崩盤危機。

據《華盛頓郵報》報導，澤倫斯基在倫敦與英、法、德3國領袖會晤後表示：「根據我們的法律、國際法以及道德法則，我們無權放棄任何東西。這就是我們戰鬥的原因。」這番話被視為對川普版和平方案中最具爭議條款的直接回絕。該方案建議烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區的控制權，以換取停火。

澤倫斯基進一步揭露並駁斥了一項具體提案。他指出，談判中曾出現一個想法，即透過「交換」目前由俄軍佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，來換取烏克蘭放棄目前仍控制的頓內茨克（Donetsk）部分區域。對此，澤倫斯基明確表示拒絕。

儘管立場強硬，澤倫斯基也透露了談判的一線希望。他表示，經過美烏雙方的密集磋商，目前的和平方案已刪除了先前版本中「明顯反烏克蘭的條款」，顯示基輔仍對達成協議持開放態度，前提是不能犧牲領土完整。

在倫敦的會談中，英國首相施凱爾（Keir Starmer）強調，任何協議都必須包含對烏克蘭「鐵一般」的安全保證。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也發文力挺，強調烏克蘭的主權必須受到尊重，且不能讓普廷透過武力重劃國際邊界。

川普批澤倫斯基拖延 內部貪腐成隱憂

相較於歐洲的力挺，川普對澤倫斯基的態度則顯得不耐。川普週末指責烏克蘭領導人拖延談判，甚至聲稱：「我相信俄羅斯對此（方案）沒問題，但我不確定澤倫斯基是否也沒問題。」川普堅稱他的目標是「停止殺戮」。

報導分析，澤倫斯基在談判桌上不僅要面對外部壓力，還需應對內部的政治危機。他的前幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）上月因貪腐醜聞辭職，這起涉及能源合約回扣的案件正衝擊基輔核心圈，恐進一步削弱烏克蘭的談判籌碼。

