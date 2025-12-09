尼泊爾「一帶一路」機場淪貪汙溫床 官員與中企串通浮報成本2.3億

被中國視為「一帶一路」旗艦計畫的波卡拉機場，不但有品質低劣等弊病外，現又被爆包含前尼泊爾財政部長在內等多名官員與中企串通，涉嫌浮報建造成本44%。（圖擷自Wiki）

被中國視為「一帶一路」旗艦計畫的波卡拉（Pokhara）機場，完工後不但出現機場不符建造計畫規格以及品質低劣等弊病外，現又被爆包含前尼泊爾財政部長在內等多名官員與中企串通，涉嫌浮報建造成本44%。

綜合外媒報導，被視為中國「一帶一路」旗艦計畫的尼泊爾第2大城波卡拉機場，在歷時5年完工後問題不斷，尼泊爾國會1個委員會針對這座由中國國營企業興建的國際機場進行調查後，發現有未支付稅款、不符建造計畫規格以及品質低劣等弊病。

現又被爆涉嫌浮報建造成本，尼泊爾反腐敗機構近日以腐敗罪名起訴了55人，被起訴者包括1名前財政部長、4名前民航部長等55官員，涉貪官員與中企串通將機場建設成本從1.69億美元浮報到2.44億美元，增加了44%約7500萬美元（約新台幣2.33億），目前尚不清楚浮報金額去處。

根據國際透明組織（Transparency International，TI）數據，全球清廉印象指數（Corruption Perception Index，簡稱CPI），尼泊爾在180個國家中排名第107名；今年9月，尼泊爾爆發了由對政府不願打擊腐敗和經濟成長感到失望的年輕人領導的反政府抗議活動，造成76人死亡，有2000多人受傷。

