不到世界末日不插播？ 日本7.6強震天搖地動 東京電視台照播動畫

日本8日晚間發生強震後，東京電視台照播動畫，但在畫面加上海嘯警報等緊急資訊。（擷取自@lifesong1000/X）

日本東北昨發生規模7.6強震，已造成至少30人受傷、約9萬名居民緊急避難。就在各大電視台紛紛中斷節目、全力播報地震資訊時，被稱為「最安定電視台」的東京電視台（テレ東）依舊維持既定計劃播放節目，再度引發熱議。

一般情況下，若發生重大事件，許多電視台會立即切換至突發新聞模式，但東京電視台向來以「不到世界末日級大事不插播」的都市傳說聞名，也因此被觀眾譽為「最安定的電視台」。

一名日本網友昨晚在X平台發文分享，地震當下想確認海嘯警報，打開電視卻看到《銀魂》如常播放，不禁驚呼：「太誇張了⋯⋯到底要發生什麼事東京電視台才會插播臨時新聞？」貼文隨即爆紅，累積超過400萬次瀏覽。

從原Po分享的照片可見，東京電視台僅用字幕，提醒民眾注意海嘯。許多日本網友留言回應：「東京電視台位於關東地區，東京沒受影響就不會輕易更改節目」、「據我所知，能登地震和311東日本大地震時，確實是播地震資訊。當東京電視台開始播報地震資訊，這意味著事態不妙」、「我太驚訝了，立刻拍照存證」、「東京電視台在世界末日也都會繼續播動畫吧」。

臉書粉專颱風大肆虐也轉發該文，笑稱昨晚地震發生後，東京電視台依舊「正常發揮」，雖然沒插播臨時新聞，但兩側跑馬燈仍不忘提供緊急報導。此外，有台灣遊客剛好在日本觀光，也拍下地震當下旅客忙著「保護電視機」的畫面，引發更多趣味討論。

台灣網友也留言響應，「東京電視台：沒有人能阻止我照常播出！沒有人！」、「給你旁邊的字幕已經很給面子了」、「東京電視台插播新聞代表世界末日到了」、「當東京電視台真的插播 你就知道事情大條了」、「東電的最強傳說又再出現了」。

