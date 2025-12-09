川普停火協議成廢紙！柬埔寨強人韓森誓言「摧毀敵軍」

柬埔寨與泰國邊境衝突急遽升溫，徹底粉碎了川普促成的停火協議。圖左為柬埔寨強人、參議院主席韓森，圖右為其子、現任總理洪馬內。韓森9日發出強硬誓言，將對泰軍發動猛烈反擊以「摧毀敵軍」。（法新社檔案照）

泰國與柬埔寨邊境衝突進入第二天，局勢急遽惡化。儘管美國總統川普今年7月曾強力介入斡旋雙方停火，但這項協議如今已蕩然無存。柬埔寨參議院主席、實質領導人韓森（Hun Sen）9日發出強硬誓言，將對泰國發動「猛烈戰鬥」（fierce fight）。隨著雙方動用重武器互轟，泰國邊境已有超過12萬名平民被迫逃離家園。

《美聯社》報導，韓森透過臉書與Telegram發布聲明，宣稱柬埔寨在8日保持克制，但自夜間起已開始向泰軍還擊。他揭示了柬軍的戰略方針，即集中火力於泰軍推進之處，「透過反擊來削弱並摧毀敵軍力量」。韓森雖已將總理之位傳給兒子洪馬內（Hun Manet），但他仍被視為柬埔寨最具權勢的實質領袖。

戰況方面，泰國軍方證實，柬埔寨部隊利用火箭彈與無人機攻擊泰軍陣地；泰國則對邊境發動空襲（airstrikes），並強調這是針對軍事設施的防禦行動，將持續至攻擊停止為止。截至9日，新一波衝突已造成柬埔寨7名平民死亡、20人受傷；泰軍則有1名士兵陣亡、29人受傷。

泰國設500收容所 難民潮湧現

激烈的交火引發大規模人道危機。負責邊境防務的泰國第二軍區發布聲明指出，當局已在四個邊境省份設立了近500個臨時避難所，目前已收容多達12萬5838名平民，預計還有更多難民將投靠親友。泰國海軍也宣布加強在東部邊境的部署。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）8日在電視演說中重申，泰國從未主動挑起戰端，但絕不容忍主權受侵犯，將採取必要軍事行動保護公眾安全。

泰柬兩國擁有長達800公里的邊界，歷史恩怨糾葛數百年。今年7月，在川普威脅取消貿易優惠的壓力下，雙方曾達成短暫停火。然而，10月簽署的詳細協議幾乎未被落實。

報導指出，近期衝突的導火線在於雙方互信全無：柬埔寨不滿泰國持續扣押停火期間逮捕的18名戰俘；泰國則指控柬埔寨在爭議區埋設新地雷，導致泰軍士兵傷殘，柬方辯稱地雷是數十年內戰的遺留物。

