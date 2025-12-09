川普前腳特赦涉運毒總統 宏都拉斯後腳發通緝令要國際刑警快抓人

獲美國總統川普特赦的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），5日透過影片在不明地點發表談話。（路透）

美國與宏都拉斯出現司法交鋒。宏都拉斯檢察總長澤拉亞（Johel Zelaya）8日宣布，已下令該國當局並正式請求國際刑警組織（Interpol），執行針對前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）的逮捕令。就在上週，葉南德茲才剛獲得美國總統川普的特赦，從原本應服刑45年的美國聯邦監獄中獲釋。

據《美聯社》報導，葉南德茲去年因協助將數噸古柯鹼運往美國，在美國聯邦法院被判處45年徒刑。然而，川普在宏都拉斯大選前夕突然宣布特赦，理由是葉南德茲受到不公平對待，並稱這是應宏都拉斯人民的請求。葉南德茲隨即獲釋，目前行蹤不明，其妻僅透露他為了安全起見身處「未公開地點」。

面對美方放人，宏都拉斯檢方隨即出招。澤拉亞公布了一份由最高法院法官於2023年簽署的逮捕令照片，該命令明確指出：「若被告遭美國當局釋放，必須立即執行逮捕。」宏國檢方指控葉南德茲涉及「潘朵拉案」（Pandora case），涉嫌透過非政府組織網絡將政府資金挪用於政治活動，包括其2013年的總統競選，面臨詐欺與洗錢等重罪指控。

針對宏國檢方的動作，葉南德茲的律師史塔比爾（Renato C. Stabile）透過電子郵件強烈反擊。他指控這是即將失去權力的執政黨「自由重建黨」（Libre）所為，意在恐嚇葉南德茲，「這顯然是純粹的政治舉動，是可恥且絕望的政治大秀，所有指控皆毫無根據。」

回顧葉南德茲的政治生涯充滿戲劇性，他曾被視為美國在反毒戰爭中的堅定盟友，但在2022年卸任後隨即遭時任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府拘捕並引渡至美國受審。澤拉亞在川普宣布特赦意向後曾誓言，其辦公室將採取行動，終結「有罪不罰」的現象。

