    首頁 > 國際

    青森強震中國遊客「連滾帶爬躲廁所」 自家人譏活該

    2025/12/09 13:35 即時新聞／綜合報導
    中國遊客拍下青森強震後，自己和其他遊客走下酒店樓梯避難畫面。（擷取自極目新聞）

    中國遊客拍下青森強震後，自己和其他遊客走下酒店樓梯避難畫面。（擷取自極目新聞）

    日本青森縣外海8日深夜發生芮氏規模7.6強震，相較於台灣遊客第一時間冷靜「保護電視」，有中國遊客自曝當時連滾帶爬去廁所躲著。

    綜合媒體報導，日本氣象廳早前曾針對北海道、青森縣、岩手縣等沿海地區發布不同級別的海嘯警報，呼籲民眾撤離。1名身處青森縣的中國遊客回憶，「突然所有電子設備都開始報警地震，立刻整個樓都在晃，我在青森縣的青森屋3層，這是人生經歷過的最大地震，連滾帶爬去衛生間（廁所）躲著，晃了很久，終於停了下來，就穿衣服下樓了」。

    1名在北海道的中國留學生也表示，原本想到室外避難，但還沒出門房間就猛烈晃動，於是他趕忙跑到廁所躲避。

    相關新聞在微博引起轉發，不過多數中國網友留言「不會同情」、「活該」、「自找的」、「早就號召近期別去日本旅遊了，為什麼不聽話？不去日本會死嗎？去了日本真的會死！」，還有網友幸災樂禍「挺好的，萬一死了這些『日雜』也算是魂歸故里」，另有網友發問「為啥都是（躲）廁所？」

