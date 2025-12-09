為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本青森外海7.6強震 福島第一核電廠宣布「暫停排放處理水」

    2025/12/09 14:05 即時新聞／綜合報導
    福島第一核電廠。（資料照，美聯社）

    日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，強烈搖晃讓氣象廳一度針對北海道、東北地區等太平洋沿岸發布海嘯注意警報。受到地震影響，東京電力公司（東電）徹夜檢查所有位於東北地區的核電廠，目前確認並無異常發生，不過仍下令福島第一核電廠暫停「核處理水」排海作業。

    綜合日媒報導，青森縣外海在8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生7.6地震，並觸發北海道到東北地區沿岸的海嘯警報，直到今（9）日上午才解除，不過氣象廳仍發布餘震注意情報「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，不排除千島海溝與日本海溝沿線，發生巨大地震的可能性較平時高。

    位於東北地區之一的福島縣，曾在2011年311大地震（日本稱︰東日本大地震）引發的海嘯重創福島第一核電廠，導致一連串爆炸和爐心熔毀，成為全球25年來最嚴重的核能災難。為避免憾事重演，東電在8日強震後立即下令，福島第一核電廠與福島第二核電廠內全體作業人員，盡速前往高處等地避難。

    另外，東電還在晚間11點42分（台灣時間晚間10時42分）依計畫停止福島第一核電廠正在進行的「核處理水」排海作業，直到今日上午海嘯警戒結束，派人巡檢福島第一與第二核電廠的「核處理水」排海設備。儘管檢查結果，相關設備並未發生異常，但考量餘震注意情報，目前仍在評估重啟「核處理水」的排海時間。

    報導指出，東電於2023年8月開始排放「核處理水」，但若期間發生測得震度5以上的地震，或是當地接獲海嘯注意報、龍捲注意情報、高潮警報等容易危害設備安全性的情況，得依規定獲得手動停止排海。截至今年12月，東電曾在2024年3月的地震，以及今年7月的龍捲注意情報與海嘯注意報時，主動手動停止排海作業。

