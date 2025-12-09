2024才創最熱紀錄... 歐盟監測：2025年恐成史上「第二熱」

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變遷服務」指出，2025年預計將成為史上第二熱的一年，僅次於2024年。圖為澳洲雪梨遊客今年10月在烈日強風下艱難前行。（法新社檔案照）

地球發燒未見退燒跡象。歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變遷服務」（C3S）9日發布最新數據指出，2025年有望成為有紀錄以來「第二熱」的一年，僅次於2024年的歷史高點，並與2023年並列。這項數據再度證實，全球氣溫正持續逼近甚至超越《巴黎協定》設定的1.5°C安全防線。

連3年高溫 均溫首度衝破1.5°C警戒線

據《法新社》報導，哥白尼氣候變遷服務在月度更新報告中指出，今年1月至11月的全球平均氣溫，已比工業革命前高出1.48°C。該機構氣候策略主管柏吉斯（Samantha Burgess）在聲明中示警：「2023年至2025年的3年平均氣溫，預計將首度突破1.5°C。」

柏吉斯強調，這些里程碑並非抽象數字，而是反映了氣候變遷正在加速的現實，「緩解未來氣溫上升的唯一途徑，就是迅速減少溫室氣體排放。」聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今年10月曾警告，世界在未來幾年內恐怕無法將全球暖化控制在1.5°C以內。

即使只是微幅的升溫，也已對全球氣候系統造成破壞性影響，導致風暴與洪水更頻繁且猛烈。報告特別點出，剛過去的11月雖然是史上第三熱的11月，但極端天氣事件頻傳，尤其是東南亞地區首當其衝。菲律賓在11月接連遭受颱風侵襲，造成約260人死亡；印尼、馬來西亞與泰國也飽受大規模洪災之苦。

此外，北半球今年秋季（9月至11月）的平均氣溫也創下歷史第三高，僅次於2023年與2024年。監測顯示，北極海與南極洲的氣溫均高於平均水準。

儘管科學數據明確指出化石燃料排放是導致全球升溫的主因，但國際政治行動仍顯遲緩。上個月在巴西貝倫（Belem）結束的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），雖然達成部分協議，但由於化石燃料生產國的反對，最終仍未能就「逐步淘汰石油、天然氣與煤炭」達成明確共識。

