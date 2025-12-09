美國司法部再逮2中籍嫌犯 試圖走私輝達晶片至中國

2名中國試圖將輝達晶片走私到中國、香港，在美國境內被捕。（法新社）

美國司法部8日公告，中國籍58歲男子袁本林（Benlin Yuan，音譯）、43歲男子龔凡越（Fanyue Gong，音譯），試圖走私輝達（Nvidia）晶片到中國和香港，目前已被羈押等待開庭。

美國司法部新聞稿顯示，本案源自於德州密蘇里城43歲男子許皓辰（Haochun Hsu，音譯）10月被捕案，許皓辰及其所經營的公司Hao Global，取得從中國電匯過來的逾5000萬美元（約新台幣15.5億元）款項，試圖將受到管制的輝達H100、H200晶片運往中國、香港和其他地區。

許皓辰因違反美國出口管制條例，最高面臨10年有期徒刑，預計將在明年2月18日宣判，目前已保釋候審。調查人員接著又循線抓到維吉尼亞州斯特林（Sterling）某IT公司CEO袁本林、紐約布魯克林某科技公司老闆龔凡越涉案。

美國司法部指出，袁本林所執掌的公司，是中國大型IT企業在美國設立的，他和龔凡越都與香港物流業者、中國AI公司合謀，企圖規避出口管制。

司法部透露，龔男謊稱是要為美國客戶、不需出口許可證的第三國客戶購置輝達晶片，透過代購、中間人順利取得後，指示員工撕下輝達標籤，改成另1間不存在的公司「SANDKYAN」，準備運往中國、香港。

袁男則是為香港物流公司找人來檢查上述貨物，過程中要求檢驗人員不要洩露目的地為中國，並在美國聯邦部門查扣晶片後，和相關人員討論該如何編造故事將其取回。

司法部表示，袁、龔2人已雙雙被羈押，袁本林因共謀違反美國出口管制條例，最高面臨20年刑期和100萬美元（約新台幣3115萬）罰款；龔凡越則是共謀走私貨物，最高可判刑10年。

