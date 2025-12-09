抓漏？南韓警方「突襲」酷澎總部 查3370萬筆個資外洩案

南韓警方9日突襲搜查電商巨頭酷澎（Coupang）的首爾總部，調查大規模個資外洩案。（路透檔案照）

南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）爆發史上最大規模個資外洩事件，震驚全韓。南韓警方週二（9日）上午派出網路偵查隊突襲搜查酷澎位於首爾的總部，調查高達3370萬筆客戶個人資料遭竊的案件。據統計，此次受駭人數相當於南韓總人口的3分之2，且嫌疑人指向一名中國籍前員工。

據《法新社》與韓媒報導，首爾地方警察廳網路調查科於9日上午，派出包括隊長在內的17名警員，前往位於首爾松坡區的酷澎總部執行「扣押搜索」令。警方聲明指出，這是為了準確掌握案情、保全證據的必要措施。警方將根據扣押的伺服器紀錄與數位證據，全面調查個資外洩的具體路徑與安全漏洞。

請繼續往下閱讀...

酷澎於上月29日坦承發生大規模數據外洩，遭竊資訊包括用戶姓名、電子郵件、電話號碼、收貨地址及部分訂單紀錄。不過，酷澎強調，用戶的登入密碼、信用卡號與支付細節並未受到影響。

鎖定中國籍前員工 透過海外伺服器犯案

這起案件之所以敏感，在於涉及內部人員犯案。警方調查顯示，外洩事件發生於今年6月24日至11月8日之間，數據是透過酷澎的海外伺服器流出。公司直至上個月才察覺異狀，並隨即對1名涉嫌重大的「中國籍前員工」提出刑事控訴。

這起事件已引發南韓最高層級關注。南韓總統李在明上週公開要求迅速採取行動，嚴懲相關責任人。總統辦公室幕僚長康勳植（音譯）8日更進一步表示，酷澎必須提出明確措施，說明若造成用戶損害將如何負責與賠償。

除了國內的刑事調查，總部位於美國的酷澎母公司目前也面臨美國消費者的集體訴訟。這起事件是南韓近期一系列重大資安漏洞的最新一例。此前，南韓最大電信商SK電訊（SK Telecom）才因網攻導致2700萬用戶資料外洩，於8月遭重罰1340億韓元（約新台幣28億元）。

南韓作為全球網路普及率最高的國家之一，頻繁成為駭客目標。除了商業犯罪，南韓警方去年也曾揭露北韓駭客長期潛伏於法院電腦系統竊取金融紀錄；上個月，加密貨幣交易所Upbit遭駭走445億韓元資產，當局亦懷疑是北韓駭客組織所為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法