為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    草地化為「金色海洋」！ 2397隻黃金獵犬齊聚阿根廷公園

    2025/12/09 11:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    2397隻黃金獵犬8日齊聚於根廷首都布宜諾斯艾利斯的巴勒莫森林公園。（美聯社）

    2397隻黃金獵犬8日齊聚於根廷首都布宜諾斯艾利斯的巴勒莫森林公園。（美聯社）

    2397隻黃金獵犬（Golden Retriever）8日齊聚於根廷首都布宜諾斯艾利斯的巴勒摩森林公園（Bosques de Palermo Park），打破了有史以來黃金獵犬聚集數最多的非官方世界紀錄。

    根據《美聯社》報導，來自阿根廷各地的黃金獵犬主人齊聚於巴勒摩森林公園，將該處的草地變成一片「金黃色的毛髮海洋」。各個年齡層的狗主人帶著他們的狗狗於野餐毯上坐下，並與同好分享關於愛犬的美好回憶。孩子們也興奮尖叫，熱情撫摸著蹦蹦跳跳的黃金獵犬。

    26歲的奧雷利亞納（Nicolás Orellana）表示，愛犬露娜（Luna）一直是家中不可或缺的一部分，他們與露娜一起度假，一同經歷了所有的事情。他補充，黃金獵犬以能與人建立特殊的情感關係而聞名。

    在狗主人們熱情交流同時，10名身穿黃色背心的志工拿著登記板穿梭於人群中，為每隻到場的狗狗登記。經過數小時的清點，活動組織者杜佩雷（Fausto Duperre）宣布，共有2397隻黃金獵犬聚集於公園，打破了去年加拿大溫哥華舉辦的類似活動所創下的非正式世界紀錄，當時有1685隻參加。

    杜佩雷強調，這是一場歷史性的盛會，他對此感到無比的喜悅與感激。

    一些狗主人表示，原以為活動會一片混亂，沒想到很輕鬆愉快。64歲的德萊奧（Elena Deleo）指出，她很害怕愛犬安吉（Angie）會走丟或被其他狗攻擊，但她擔憂的事情都沒有發生。對於能參加此次活動，她感覺無比快樂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播