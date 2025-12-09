草地化為「金色海洋」！ 2397隻黃金獵犬齊聚阿根廷公園

2397隻黃金獵犬8日齊聚於根廷首都布宜諾斯艾利斯的巴勒莫森林公園。（美聯社）

2397隻黃金獵犬（Golden Retriever）8日齊聚於根廷首都布宜諾斯艾利斯的巴勒摩森林公園（Bosques de Palermo Park），打破了有史以來黃金獵犬聚集數最多的非官方世界紀錄。

根據《美聯社》報導，來自阿根廷各地的黃金獵犬主人齊聚於巴勒摩森林公園，將該處的草地變成一片「金黃色的毛髮海洋」。各個年齡層的狗主人帶著他們的狗狗於野餐毯上坐下，並與同好分享關於愛犬的美好回憶。孩子們也興奮尖叫，熱情撫摸著蹦蹦跳跳的黃金獵犬。

請繼續往下閱讀...

26歲的奧雷利亞納（Nicolás Orellana）表示，愛犬露娜（Luna）一直是家中不可或缺的一部分，他們與露娜一起度假，一同經歷了所有的事情。他補充，黃金獵犬以能與人建立特殊的情感關係而聞名。

在狗主人們熱情交流同時，10名身穿黃色背心的志工拿著登記板穿梭於人群中，為每隻到場的狗狗登記。經過數小時的清點，活動組織者杜佩雷（Fausto Duperre）宣布，共有2397隻黃金獵犬聚集於公園，打破了去年加拿大溫哥華舉辦的類似活動所創下的非正式世界紀錄，當時有1685隻參加。

杜佩雷強調，這是一場歷史性的盛會，他對此感到無比的喜悅與感激。

一些狗主人表示，原以為活動會一片混亂，沒想到很輕鬆愉快。64歲的德萊奧（Elena Deleo）指出，她很害怕愛犬安吉（Angie）會走丟或被其他狗攻擊，但她擔憂的事情都沒有發生。對於能參加此次活動，她感覺無比快樂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法