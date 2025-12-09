日本青森外海7.6強震 多處柏油路地裂、道路坍塌釀汽車急墜

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，最大震度達到「5強」的東北町一處路段因強烈地震發生嚴重塌陷，導致1輛汽車墜落。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，造成感受到最大震度的青森縣當地至少36人受傷，並有近4000戶停電、多地發生森林大火。地震後當地民眾陸續將家中或戶外災情分享到社群平台上，其中不少人目睹柏油路出現明顯地裂，更有行駛中的車輛因路面塌陷墜落，所幸駕駛送醫後無生命危險。

綜合日媒報導，青森縣外海在8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生7.6地震，根據日本氣象廳觀測資料，鄰近震央的青森縣八戶市最大震度達到「6強」。目前有不少當地居民分享，室內餐具、電視、櫃子、玻璃杯等物品倒在地上；戶外則出現許多地方窗戶破碎、柏油路龜裂、地下管線爆裂噴水等情況，場面一片狼藉。

請繼續往下閱讀...

最大震度達到「5強」的青森縣東北町，則是驚傳一處路面因地震發生嚴重塌陷、護欄也被硬生生壓斷，還導致一輛汽車受困其中，車內50多歲的男性駕駛因此受傷，所幸被人呼叫救護車送醫，警方則緊急圍出封鎖線，阻止其他民眾靠近。今（9）日上午，相關單位已出動大型工具將汽車搬離塌陷路段，並開始對該路段進行修復作業。

受到這起地震影響，日本氣象廳首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，警示北海道到千葉縣的182個市町村，在未來1週內預防更大規模地震發生，同時呼籲所有住在警戒區範圍的民眾，在這段期間即便在家中也要穿著可隨時逃生的服裝，以及將禦寒衣物、緊急備用生活用品等物資放在隨處可取處。

鄰近震央的青森縣八戶市最大震度達到「6強」，不少當地居民目睹戶外柏油路明顯龜裂。（圖擷取自@hatano_evo、@hatano_evo 社群平台「X」，本報合成）

今（9）日上午，青森縣東北町相關單位已出動大型工具，將受困在塌陷路段的汽車搬離現場。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa 社群平台「X」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法