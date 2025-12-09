大打宣傳戰！ 王毅與德外長會面狂講台灣日本 批高市「藉台生事」

王毅聲稱，台灣地位已被「七重鎖定」，法理上證明台灣就是中國領土，並指稱日本現職領導人想「藉台灣生事」，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。（路透）

中國外交部長王毅8日與德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）會面，王毅除了針對中德關係與瓦德福會談，在兩人會面時王毅也多次談及台灣議題，以及日本首相高市早苗的對台言論。王毅聲稱，台灣地位已被「七重鎖定」，法理上證明台灣就是中國領土，並指稱日本現職領導人想「藉台灣生事」，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

綜合媒體報導，中國外交部於今（9日）凌晨貼出王毅與瓦德福會面時談及台灣問題的相關內容，王毅指出，「日本現職領導人」日前發出「台灣有事日本就可以使用武力」的荒謬言論，嚴重侵犯中國主權與領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果與戰後國際秩序。

請繼續往下閱讀...

王毅也強調「台灣自古以來就是中國領土」，另列出《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯合國2758號決議、《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》等內容，聲稱：「以上一系列鐵的事實，從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被『七重鎖定』。圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。」

王毅指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年。日本作為戰敗國應深刻反省、謹言慎行，但恰恰是這個曾殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想藉台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法