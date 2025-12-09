為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大打宣傳戰！ 王毅與德外長會面狂講台灣日本 批高市「藉台生事」

    2025/12/09 11:46 即時新聞／綜合報導
    王毅聲稱，台灣地位已被「七重鎖定」，法理上證明台灣就是中國領土，並指稱日本現職領導人想「藉台灣生事」，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。（路透）

    王毅聲稱，台灣地位已被「七重鎖定」，法理上證明台灣就是中國領土，並指稱日本現職領導人想「藉台灣生事」，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。（路透）

    中國外交部長王毅8日與德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）會面，王毅除了針對中德關係與瓦德福會談，在兩人會面時王毅也多次談及台灣議題，以及日本首相高市早苗的對台言論。王毅聲稱，台灣地位已被「七重鎖定」，法理上證明台灣就是中國領土，並指稱日本現職領導人想「藉台灣生事」，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

    綜合媒體報導，中國外交部於今（9日）凌晨貼出王毅與瓦德福會面時談及台灣問題的相關內容，王毅指出，「日本現職領導人」日前發出「台灣有事日本就可以使用武力」的荒謬言論，嚴重侵犯中國主權與領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果與戰後國際秩序。

    王毅也強調「台灣自古以來就是中國領土」，另列出《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯合國2758號決議、《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》等內容，聲稱：「以上一系列鐵的事實，從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被『七重鎖定』。圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。」

    王毅指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年。日本作為戰敗國應深刻反省、謹言慎行，但恰恰是這個曾殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想藉台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播