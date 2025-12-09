日本青森強震 北海道牧場乳牛「秒嚇醒警戒」

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，鄰近的北海道也感到受強烈搖晃，當地酪農也分享地震發瞬間，牛舍裡的所有乳牛起身警戒。（圖擷取自@makibao_furico 社群平台「X」）

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，不只日本本州多地有感，鄰近青森縣的北海道也感受到強烈搖晃。有北海道酪農在震後分享1段牛舍監視器畫面，原本靜靜趴在牛舍牧草上休息的10多頭乳牛，在地震發生瞬間，全部迅速站起來警戒，罕見景象令眾人嘖嘖稱奇，也祈禱牛隻與酪農平安無事。

社群平台「X」（前Twitter）名為「チョロ」的日本網友，是1名住在北海道十勝縣足寄町的酪農，當地在青森縣外海8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震後，被觀測到最大震度達3。「チョロ」發文透露，他在地震發生當下尚未就寢，並等到地震結束後，急忙透過監視器查看牛舍的情況。

從「チョロ」分享的2段影片顯示，牛舍的多數乳牛原本已趴在牧草上休息，僅有2隻還維持站立姿勢，然而在地震發生瞬間，所有乳牛火速驚醒，並立即從地上站起來警戒，不斷甩動的牛尾也顯示出牠們感到相當緊張，部分乳牛甚至試圖向後逃竄。「チョロ」也坦言，自己事後持續熬夜警戒餘震發生，確保牧場人員與動物無傷亡發生。

綜合日媒報導，青森外海規模7.6地震發生後，日本氣象廳首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，範圍包含從北海道到千葉縣的182個市町村。氣象廳更在9日凌晨記者會示警，未來1週可能有更大規模地震發生，建議民眾在這段期間即便在家中也要穿著可隨時逃生的服裝，以及將禦寒衣物、緊急備用生活用品等物資放在隨處可取處。

