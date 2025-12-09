為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本青森強震 北海道牧場乳牛「秒嚇醒警戒」

    2025/12/09 14:33 即時新聞／綜合報導
    日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，鄰近的北海道也感到受強烈搖晃，當地酪農也分享地震發瞬間，牛舍裡的所有乳牛起身警戒。（圖擷取自@makibao_furico 社群平台「X」）

    日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，鄰近的北海道也感到受強烈搖晃，當地酪農也分享地震發瞬間，牛舍裡的所有乳牛起身警戒。（圖擷取自@makibao_furico 社群平台「X」）

    日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，不只日本本州多地有感，鄰近青森縣的北海道也感受到強烈搖晃。有北海道酪農在震後分享1段牛舍監視器畫面，原本靜靜趴在牛舍牧草上休息的10多頭乳牛，在地震發生瞬間，全部迅速站起來警戒，罕見景象令眾人嘖嘖稱奇，也祈禱牛隻與酪農平安無事。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「チョロ」的日本網友，是1名住在北海道十勝縣足寄町的酪農，當地在青森縣外海8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震後，被觀測到最大震度達3。「チョロ」發文透露，他在地震發生當下尚未就寢，並等到地震結束後，急忙透過監視器查看牛舍的情況。

    從「チョロ」分享的2段影片顯示，牛舍的多數乳牛原本已趴在牧草上休息，僅有2隻還維持站立姿勢，然而在地震發生瞬間，所有乳牛火速驚醒，並立即從地上站起來警戒，不斷甩動的牛尾也顯示出牠們感到相當緊張，部分乳牛甚至試圖向後逃竄。「チョロ」也坦言，自己事後持續熬夜警戒餘震發生，確保牧場人員與動物無傷亡發生。

    綜合日媒報導，青森外海規模7.6地震發生後，日本氣象廳首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，範圍包含從北海道到千葉縣的182個市町村。氣象廳更在9日凌晨記者會示警，未來1週可能有更大規模地震發生，建議民眾在這段期間即便在家中也要穿著可隨時逃生的服裝，以及將禦寒衣物、緊急備用生活用品等物資放在隨處可取處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播