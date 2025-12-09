青森規模7.6強震 鄰近岩手縣居民驚見「電子鐘數字狂倒轉」

住在日本岩手縣的民眾分享，家中電子時鐘在昨（8）日深夜地震來臨時發生異狀，螢幕上的數字瘋狂跳動、甚至不斷倒轉。（圖擷取自@aladdin_0419 社群平台「X」，本報合成）

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，不僅在青森縣觀測到震度達到「6強」，就連多個鄰近縣市也感受到強烈搖晃。1名住在岩手縣的民眾分享，家中電子時鐘在地震來臨時發生異狀，螢幕上的數字瘋狂跳動、甚至不斷倒轉，讓他對此驚恐不已，影片曝光後，也吸引超過1100多萬人次瀏覽與議論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「服部」的日本網友，平時住在東北地區岩手縣，日本青森縣外海8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震當下，他正好待在家中並感受到強烈搖晃，待強震結束後，他立即查詢氣象廳資訊得知自己所在地位置的地震震度，大約有5強以上，同時開始檢查家中是否有物品損毀。

請繼續往下閱讀...

「服部」還附上1段影片，只見1個釘在牆壁上、由CASIO卡西歐生產的電子時鐘，螢幕上面許多數字像是電腦中毒出現亂碼般，不斷瘋狂跳動、倒數，讓先前從未看過此景的他頓時嚇得不知所措，不明白怎會發生這種情況。無獨有偶，1名住在首都圈埼玉縣的厩務員，發現住處的指針式電波時鐘在地震後，出現速度異常加快的情況。

「時間倒轉」與「時間加速」的影片曝光後，引起大批網友議論紛紛，「敗者食塵成功發動了？」、「感覺能放星際效應的配樂」、「地震觸發了時間重製或時光逆流」、「或許地球正試圖讓我們回到過去」、「照照鏡子，看看你是不是變年輕了」、「請問這是要穿越時空了嗎？好可怕」。另有熱心網友科普這類無線電時鐘的設計原理，並指出可能是地震的搖晃破壞鐘錶內零件導致故障，並非電磁波受到地磁等因素影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法