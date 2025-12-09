為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    台旅客地震反應在日爆紅 胡采蘋笑：台灣人的品質就是第一時間保護電視

    2025/12/09 14:11 即時新聞／綜合報導
    日本北部北海道函館市一間辦公室內，因深夜發生強烈地震，文件散落一地。（美聯社）

    日本青森縣東方外海在當地時間8日深夜發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強。隨後1段台灣旅客在地震瞬間冷靜反應的影片在社群平台瘋傳，台灣遊客第一時間臨危不亂地「保護電視」，對此，財經網紅胡采蘋笑說，「如果是我，也是會去按住電視，因為掉下來真的超麻煩，螢幕要是碎掉要怎麼清掃啊」。

    《日本放送協會》下午2時07分（台灣時間下午1時07分）更新報導提及，依據北海道、青森和岩手縣的通報，已知33人受傷。青森縣已確認14棟建築物受損，其中包括民宅。

    胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，台灣觀光客在青森旅館遇到地震，第一時間是2個人上去按住電視，不讓電視掉下來，結果又在日網莫名爆紅了，台灣人的品質就是第一時間保護電視。

    胡采蘋笑說，「講真，如果是我，也是會去按住電視，因為掉下來真的超麻煩，螢幕要是碎掉要怎麼清掃啊，還是在榻榻米上面！光想到怎麼從榻榻米裡面摳出玻璃渣子就頭皮發麻。」

    胡采蘋打趣地說，「所以沒錯，台灣人就是會在地震逃命的時候捧著火鍋一起逃，以及在榻榻米上第一時間撲過去壓住電視，這2件事情我都會做」。

    網紅徐閉今也轉發數位創作者小原惠文整理多位日本網友如何看到台灣觀光客地震當下「冷靜」保護電視的翻譯截圖，有日本網友說「這個觀光客，也太冷靜、可靠了吧，發生地震竟然還可以保護電視，這不只是在保護自己的性命，連飯店的重要物品也在守護啊！」、「正因為是台灣的朋友才能做出這麼冷靜的應對。如果是平時沒有生活在地震地區的人，在那種搖晃下早就恐慌到跌下樓梯的程度了吧」。

    相關新聞請見︰

    台灣客遇青森7.6強震 當下1反應讓日本網友好吃驚

