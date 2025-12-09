赴日旅遊遇強震、海嘯怎麼辦？下載1 App警報醫療資訊不漏接

支援繁體中文的「Safety tips」能接收地震、海嘯與其他日本國內氣象等資訊。（資料照）

日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.6地震，日本氣象廳警告未來1週可能發生規模8.0強震，嚇壞不少遊客。據了解，日本官方推出一款針對外國旅客的防災情報App「Safety tips」，可推播地震、海嘯等警報和避難、醫療機構等資訊，該App免費下載並支援繁體中文、英文等多國語言。

根據官網，「Safety tips」 App在Play商店與App Store都有上架。App除了提供日本每日天氣資訊，還有氣象廳發布的緊急地震快報、海嘯警報、氣象警報、火山噴發警報；還有指定避難所、公共交通等資訊，以及可連結至日本新聞網站、災害相關實用資訊網站，獲取最新資訊。

值得注意的是，該App還有流程圖表告知旅客在目前狀況下應採取的行動，更有旅行中遭遇困難時可前往求助的網站列表，例如日本大使館與領事館名單列表及「身體不適時的指引」，甚至提供「災害應急會話」，設想災害發生之際，與周圍日本人溝通時可用的例句。

支援繁體中文的「Safety tips」能接收地震、海嘯與其他日本國內氣象等資訊。（擷取自官網）

