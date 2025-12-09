民眾看足球轉播挨炸！ 緬甸政府軍空襲茶館釀18死20傷

緬甸軍方5日空襲實皆省（Sagaing）一處村莊，炸毀一間擠滿看球賽民眾的茶館，造成至少18人罹難。圖為遭轟炸後的現場畫面，周邊民宅受波及被夷為廢墟，遍地瓦礫。（美聯社）

緬甸內戰局勢持續惡化，平民目標再度成為攻擊對象。據《美聯社》9日報導，緬甸軍政府1架戰機上週對中北部實皆省（Sagaing）一處村莊發動空襲，炸毀了1間擠滿顧客的茶館。當時店內民眾正聚集觀看足球比賽轉播，這場突如其來的轟炸造成至少18人死亡、20人受傷，死者中包括一名年僅5歲的兒童。

這起慘劇發生在12月5日晚間8時左右，地點位於曼德勒（Mandalay）西北方約120公里的塔巴廷鎮（Tabayin）瑪雅坎村（Mayakan）。1名協助救援的當地村民透露，事發時茶館內聚集了數十人，正在透過電視觀看緬甸對決菲律賓的足球賽事。

目擊者指出，空襲警報響起後不久，軍方戰機隨即投下兩枚炸彈，茶館內的民眾根本沒有時間尋找掩護，當場死傷慘重。除了該名5歲兒童外，還有2名學校教師不幸罹難。爆炸威力強大，導致茶館周邊超過20棟房屋受損。在緬甸，茶館的功能類似西方的咖啡廳，是社區居民喝茶、用餐與交流資訊的重要社交中心。

選前加強掃蕩 反抗據點遭鎖定

這起攻擊發生在緬甸局勢高度敏感的時刻。軍政府計畫於本月28日舉行大選，為了在選前奪回更多領土控制權，軍方近期加大了對武裝親民主部隊及少數民族民兵的空襲力度。實皆省長期以來被視為反對軍事統治的堅強據點。

然而，該名村民表示，雖然實皆省是反抗軍活躍區域，但事發地點近期並未發生任何戰鬥交火，暗示軍方可能對平民目標進行無差別攻擊。面對軍方的空中優勢，當地的反抗力量幾乎缺乏有效的防禦手段。截至目前，緬甸軍方尚未就此次攻擊發表評論。

災難發生後，當地瀰漫著恐懼氛圍。村民表示，在6日為罹難者舉行葬禮後，許多居民因擔心後續攻擊而選擇逃離村莊；至於那些選擇留下的人，則開始在住家附近挖掘防空洞以求自保。獨立媒體「Myanmar Now」發布的照片與影片顯示，空襲現場滿目瘡痍，遍地瓦礫。

自2021年2月軍方發動政變推翻翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸一直處於動盪之中。和平示威遭血腥鎮壓後，許多反對者轉而拿起武器，導致該國大部分地區陷入長期內戰。

