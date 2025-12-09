青森外海規模7.6地震後恐有更大地震 氣象廳發警告：不排除311重演

日本氣象廳警告未來1週可能有規模8.0強震發生機會，首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，不排除311東日本大地震重演。（美聯社）

日本青森縣東方外海在當地時間昨（8日）深夜11時15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震，青森縣震度達到6強；地震發生後，日本氣象廳警告未來1週可能有規模8.0強震發生機會，首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，不排除311東日本大地震重演。

綜合日本媒體報導，青森外海規模7.6地震發生後，日本氣象廳首度發布「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，警告未來1週可能有更大規模地震發生，氣象廳與內閣府聯合召開記者會，在記者會上強調：「這並非確定會在未來發生大地震，而是統計上發生的可能性較高，希望民眾能夠冷靜應對」。

氣象廳地震火山技術調查課課長原田智史指出，在最壞的情況下，可能會發生像311這樣的地震，「我們不能排除那樣的事情再次發生，有必要做好準備」。

「北海道・三陸海域後續地震注意情報」範圍包含從北海道到千葉縣的182個市町村，儘管目前不呼籲事先避難，但提醒當地民眾未來1週左右即使在家也要穿著能隨時逃生的服裝、準備好防寒衣物、緊急備用物資等放在隨處可取處。

警報重申，即使發布100次注意情報，實際發生巨大地震的機率也僅有1次左右，呼籲民眾不要過度囤積物資，也不要散播虛假或錯誤資訊。

